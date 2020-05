Musea, pretparken en bioscopen veilig open dankzij MeyeMotion Beacon

ELST – Musea, pretparken, dierentuinen, bioscopen of grote winkels als Ikea kunnen tijdens de coronacrisis weer veilig hun deuren openen dankzij de MeyeMotion Beacon. Deze hanger of clip waarborgt dat bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar houden door eerst een trilling en daarna een geluidssignaal af te geven als mensen te dicht bij elkaar komen.



De MeyeMotion Beacon is ontwikkeld door Elements RTLS Innovators BV en werkt op bewezen technologie, die door de firma overal ter wereld wordt gebruikt op kartbanen. Het apparaat wordt, in tegenstelling tot andere coronapiepers en covid-alarms die nog in ontwikkeling zijn, al vijf jaar door Elements RTLS Innovators BV geproduceerd en geleverd. Ook kan het onderscheid maken tussen gezinnen die wel dicht bij elkaar mogen zijn en andere mensen die afstand moeten houden.



Dat maakt de afstandsmeter ook uitermate geschikt voor de culturele- en recreatieve sector. Het werkt alleen als iedereen het apparaatje, in de vorm van een hanger of clip, bij zich draagt. Pretparken als de Efteling, musea, dierentuinen of bioscopen kunnen ze bij de deur uitdelen en daarmee waarborgen dat mensen genoeg afstand houden. Het systeem houdt onder meer bij hoeveel contactmomenten er zijn, zodat mensen zich niet kunnen verschuilen en personeel geen politieagentje hoeft te spelen. ,,Door deze technologie in te zetten maken we het mogelijk dat mensen weer de leuke dingen in het leven kunnen gaan doen en bieden we tegelijkertijd een oplossing voor social distancing. Het is essentieel dat ook die sectoren veilig grotere aantallen bezoekers kunnen ontvangen”, zegt directeur Herbert Verheijden van Elements RTLS Innovators BV.



De MeyeMotion Beacon is klein en tot op 10 centimeter nauwkeurig. Het apparaatje slaat geen persoonsgegevens op en is niet gekoppeld aan een telefoon, waardoor de privacy van mensen automatisch is gewaarborgd. Als mensen de drager op twee meter afstand naderen begint het apparaatje te trillen om zo een waarschuwing af te geven. Komen mensen dichterbij dan anderhalve meter, dan gaat een alarmsignaal af.



Ook in groothandels, distributiecentra, kantoren, banken, bedrijven en supermarkten kan het apparaat een bijdrage leveren aan de anderhalve meter samenleving en zorgen dat werknemers en klanten voldoende afstand in acht nemen. ,,Als technologisch bedrijf hebben we ook de maatschappelijke taak om de economie te helpen en te zorgen dat bedrijven weer op een veilige manier kunnen doorwerken”, aldus Verheijden.



De producent heeft de door de jaren heen verkregen ervaring verwerkt in de MeyeMotion Beacon, die per direct aangeschaft en geleverd kan worden.