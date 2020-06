Organisaties halen nog te weinig waarde uit samenwerkingstechnologie

Amsterdam, 30 juni 2020



Het merendeel van organisaties maakt maar gebruik van een fractie van de mogelijkheden die moderne communicatie- en samenwerkingstechnologie bieden; zelfs ten tijde van de Corona crisis waar werken op afstand standaard is geworden. Ze laten mogelijkheden onbenut om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten en hun teams slimmer, sneller en wendbaarder te maken.



Dit is de belangrijkste conclusie van de Social Collaboration Maturity studie uitgevoerd door OrangeTrail in samenwerking met Knowman.



Op basis van het Social Collaboration Maturity model van OrangeTrail is er onderzocht hoeveel waarde organisaties halen uit hun sociale communicatie- en samenwerkingstechnologie.



Het model meet de volwassenheid van de activiteiten die organisaties uitvoeren met deze technologie. Hoe volwassener de activiteit, hoe meer waarde er gegenereerd wordt. Er wordt gemeten op 7 dimensies: leiders, interne communicatie, teamsamenwerking, community’s, innovatie, supportfuncties, en medewerkers in zijn algemeenheid.



34 organisaties uit 13 landen participeerden. Samen goed voor meer dan 1,5 miljoen medewerkers.



60% van deze organisaties geven aan dat deze technologie zeer tot extreem belangrijk is voor de organisatie.



Uit onderzoek naar het type activiteit blijkt echter dat men maar een fractie van de mogelijkheden benut. Organisaties gebruiken deze nieuwe technologie voor activiteiten die ze altijd al deden en hebben in zeer geringe mate hun werkwijze geïnnoveerd om de kansen die deze technologie biedt te benutten. Dat betekent ook dat er nog veel kansen liggen. Juist nu bedrijven nadenken over de het operating model voor de toekomst is het tijd goed naar deze kansen te kijken.



Sociale platformen kunnen leiders helpen hun strategische agenda veel sneller door te voeren en daarbij ook zorgen dat de medewerkers betrokken raken bij die toekomst. Een zeer klein percentage leiders is zich bewust van deze mogelijkheden en past ze toe.



Interne communicatieafdelingen zijn grootgebruikers van deze technologie. Vooral voor deze afdelingen is er een grote noodzaak om hun werkwijzen te innoveren. Het onderzoek laat zien dat alleen de afdelingen die hun communicatie aanpassen aan deze nieuwe technologie een toename zien in ‘engagement’. Het is verbazingwekkend hoeveel organisaties dit nog steeds niet doen.



Bij de meeste organisaties gaat online samenwerken niet veel verder dan het gebruik van online vergaderen en chat. Andere samenwerkingsvormen, die een aanzienlijk groter effect hebben op de productiviteit, worden zeer beperkt toegepast.



De situatie rond Corona heeft de wijze waarop we werken waarschijnlijk voorgoed veranderd. De komende tijd wordt in iedere organisatie gekeken naar de wijze waarop er in de toekomst gewerkt zal gaan worden. Een ding is duidelijk; we zullen meer op afstand gaan werken. In deze overwegingen zullen organisaties hun werkwijzen moeten innoveren en niet alleen hun vergaderingen digitaliseren.