Creon breidt uit met trendy houten jaloezieën

Creon Raamdecoratie heeft haar collectie op maat gemaakte houten jaloezieën zojuist uitgebreid met een paar trendy nieuwe sfeerkleuren. De veelzeggende namen Dune, Cloud en Taupe passen perfect in het populaire kleurenpalet waar veel mensen tegenwoordig voor kiezen. Het toch al fraaie assortiment is met deze uitbreiding nu echt compleet om uw huis te verfraaien met de warme en subtiele tinten die uw interieur extra cachet geven.



Slimme keuze houten jaloezieën



Houten jaloezieën zijn en blijven een populaire raamdecoratie omdat ze een luxe en stijlvolle uitstraling hebben, van natuurlijk en duurzaam materiaal zijn gemaakt en weinig onderhoud vergen. Door hun isolerende werking blijft uw huis in de winter warmer en in de zomer koeler, wat energiekosten scheelt. Daarnaast dempen ze automatisch het geluid. Door ze op te trekken, neer te halen en te kantelen bepaalt u zelf de hoeveelheid warm gefilterd licht in de ruimte. Helemaal omlaag geven ze u privacy en houden ze inkijk tegen. U heeft de keuze uit handmatig bediende en elektrische houten jaloezieën . Deze laatste kunt u bestellen met afstandsbediening of met bediening via een app op uw telefoon in combinatie met een Tahoma box. Zo kunt u ook van een grote afstand de jaloezieën besturen eventueel samen met uw andere raamdecoratie. De elektrische jaloezieën zijn ook in de nieuwe tinten verkrijgbaar.



Een uitgebreid assortiment



Bij Creon Raamdecoratie kunt u al langer kiezen uit wit, zwart en diverse tinten grijs voor de houten jaloezieën. Deze passen naadloos in elk modern of industrieel interieur. Door met contrasttinten te werken zorgt u voor een spannend geheel. Omdat de raamdecoratie neutraal is creëert u met pastel- of heldere kleuren in accessoires steeds weer een nieuwe sfeer. De nieuwe natuurlijke kleuren Dune, Cloud en Taupe zijn heel veelzijdig omdat ze door hun subtiliteit bij elke sfeer passen. Scandinavisch met wit en hout, gezellig landelijk met lichte stof- en houttinten, maar ook klassiek met donkerder kleuren combineren hier prachtig mee. Kijk ook eens naar de andere natuurlijke kleuren voor houten jaloezieën, warme houttinten als eik, mahonie en walnoot. Daarnaast is er de Structure collectie, robuuste lamellen in tinten als as, koffie of leisteen, echte eyecatchers met industriële uitstraling. Bij de lamellen kunt u kiezen uit diverse bijpassende kleuren ladderband met luxe visgraatmotief. Op het bestelformulier ziet u de beste suggestie aangegeven. Bij twijfel kunt u vooraf een kleurstaal bestellen bij Creon en natuurlijk kunt u altijd voor advies bij hen terecht.