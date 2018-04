Radio 10-dj Lex Gaarthuis komt op voor gehandicapte kind

Radio 10-dj Lex Gaarthuis gaat zich als ‘famous friend’ inzetten voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Dit is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Gaarthuis: “In mijn eigen omgeving zie ik welke uitdagingen deze kinderen en vooral hun ouders iedere dag weer tegenkomen. NSGK helpt hen en dat wil ik met alle liefde ondersteunen.”



Gaarthuis begon zijn ‘famous friend-schap’ met een bezoek aan een NSGK-project in zijn eigen omgeving: het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen. Hij zag hoe 46 jongeren met een beperking hier drama-, muziek- en zanglessen krijgen. Ze leren kostuums en decors maken en werken samen toe naar het opvoeren van voorstellingen. Ook werken ze in het bijbehorende restaurant Voorproefje en het kledingverhuurbedrijf. Lex Gaarthuis: “Het is prachtig om te zien hoe jongeren met een handicap zich hier kunnen ontwikkelen. Met het theater en het restaurant zetten ze iets moois neer, ze leveren een bijdrage aan de samenleving. Ze krijgen zelfvertrouwen en dat stralen ze ook uit. Dat gun je iedereen die jong is.”



Het Toverbaltheater is een van de honderden projecten die mogelijk worden gemaakt door de donateurs en vrijwilligers van NSGK. Gaarthuis: “Ik ben enorm trots dat ik famous friend van NSGK mag zijn. Ik ben zelf vader en vind het heel erg belangrijk dat kinderen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen in de maatschappij als mijn eigen kinderen. Dat ze gewoon kunnen meedoen. NSGK zet zich hier op een realistische en positieve manier voor in en ik help daar graag bij.”



Lex Gaarthuis presenteert elke werkdag van 06.00 uur tot 10.00 uur de goed beluisterde ochtendshow ‘Goeiemorgen Lex’ op Radio 10. Met zijn famous friend-schap voegt hij zich bij andere bekende namen zoals tv-presentatrice Lucille Werner, RTL-weerman Dennis Wilt en dirigent Jaap van Zweden. Alle famous friends van NSGK hebben zelf een handicap of hebben een kind of familielid met een handicap in hun omgeving. Zij weten dus uit eigen ervaring hoe belangrijk het werk van NSGK is en zetten hun bekendheid in om hierbij te helpen.