Wereld-acts op Pilgrim Harbour Festival

Primeurs in Delfshaven met het Maleisische The Venopian Solitude en de Amerikaanse singer-songwriter Nathaniel Bellows. Met deze wereld-acts is het programma rond van de tweede editie van Pilgrim Harbour Festival op 15 en 16 juni. Grensverleggende klanken zijn twee dagen te lang te horen op verrassende locaties en op het gratis slotconcert aan het Piet Heynsplein.



Het Pilgrim Harbour Festival viert de diversiteit van de samenleving. De bijzondere programmering laat de muziek voor zich spreken. Onder artistieke leiding van Neil Wallace en in samenwerking met de Rotterdamse partners Grounds ‎en Music Matters, brengt het festival de beste (internationale) muzikanten uit verschillende werelden en Rotterdam bij elkaar.



The Venopian Solitude



In 2014 brak deze Maleisische formatie rond de opvallende zangeres Suiko Takahara (pseudoniem) definitief door in het thuisland. Voor die tijd kon Suiko Takahara al rekenen op internationale waardering via social media. De bredere erkenning kwam via nominaties bij de prestigieuze music awards van Maleisië. Twee leden van de formatie wonnen de ‘best hip-hop song’. Na verschillende tours in Maleisië volgden optredens in Japan, Indonesië, Singapore en Canada. Inmiddels is de weg richting Noord-Europa gevonden en begin juni zijn ze te horen op het Sonar Festival in Barcelona. Pilgrim Harbour heeft de primeur in Nederland. Op zaterdagavond 16 juni staat deze energieke pop/rock/hiphop/indie-band op het gratis toegankelijke slotconcert. www.thevenopiansolitude.com



Nathaniel Bellows



De veelzijdige singer-songwriter Nathaniel Bellows is schrijver, dichter en beeldend kunstenaar. Hij heeft onder andere indruk gemaakt met de libretti die hij schreef voor componist Sarah Kirkland Snider. In maart van dit jaar verscheen zijn derde album Swan and Wolf waarop muziek en poëtische teksten hand in hand gaan. Om een idee te krijgen: denk aan de intelligente, intieme songs van Leonard Cohen en Neil Young. Nathaniel Bellows treedt zaterdagavond op, maar men kan hem ook zomaar treffen in een kleine, intieme setting tijdens de verrassende muziekroute op zaterdagmiddag. Ook dit betreft een primeur in Nederland. www.nathanielbellows.com



Meer namen



Hoewel een deel van het programma een verrassingsroute betreft, is het overgrote deel van de artiesten bekend gemaakt op www.pilgrimharbour.nl. Het internationale gezelschap omvat artiesten uit onder andere Argentinië, Iran, Maleisië, Frankrijk, India, Turkije, Verenigde Staten en Suriname.