Behoefte aan hulp op digitaal gebied flink gestegen door coronacrisis

SeniorWeb-vrijwilligers helpen recordaantal ouderen



Utrecht, 7 december 2020 – Ouderen hebben tijdens de coronacrisis fors vaker hulp op digitaal gebied gezocht. SeniorWeb ziet tot nu toe een stijging van bijna 15 procent in het aantal vragen ten opzichte van vorig jaar. Er zijn tot en met eind november maar liefst ruim 63.000 hulpvragen gesteld én opgelost. Nog niet eerder werden zoveel vragen gesteld. Vooral in de maanden april en oktober was de nood duidelijk erg hoog.



Online contact



Senioren hebben vooral hulp nodig om in contact te blijven met familie en vrienden, en om praktische zaken te regelen nu zij maandenlang (alleen) thuis zitten. De noodzaak om te kunnen whatsappen, beeldbellen en online boodschappen doen nam opeens enorm toe. Maar omdat veel ouderen daar nog geen ervaring mee hadden, stelden zij hier volop vragen over. En doordat mensen veel thuis zaten, gebruikten zij hun computers, tablets en smartphones ook intensiever dan normaal. Dit leidde tot heel veel uiteenlopende hulpvragen.



Zelfredzaamheid



Door de coronacrisis versnelt de digitalisering en moeten mensen vaker zaken online regelen, zoals bijvoorbeeld beeldbellen met de huisarts. Dat is lastig voor ouderen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. De behoefte aan hulp en uitleg op digitaal gebied is ontzettend groot. In de eerste coronagolf is daarom direct aan iedereen die het nodig had hulp verleend, ook aan mensen die geen lid van SeniorWeb waren. Hierdoor zijn er duizenden ouderen extra geholpen. Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb, licht deze beslissing toe: ‘We vinden het heel belangrijk om in deze crisis zoveel mogelijk mensen te helpen. Juist ook omdat hulp uit de eigen omgeving nu niet altijd mogelijk is. Digitale vaardigheden zijn onmisbaar geworden en vergroten de zelfredzaamheid.’



Dezelfde taal



Ongeveer 500 enthousiaste SeniorWeb-vrijwilligers tackelen alle digitale problemen. Zij zijn veelal zelf ook senior en begrijpen daardoor goed waar de vragenstellers tegenaan lopen. Ze spreken dezelfde taal als hun leeftijdsgenoten. Senioren met een digitale vraag worden telefonisch, op afstand, via internet en aan huis geholpen. Bezoek aan huis en ook les op locatie was regelmatig niet mogelijk door de coronamaatregelen, waardoor dit jaar het aantal vragen dat telefonisch en op afstand werd opgelost bijna verdubbelde. Vandaag, op Nationale Vrijwilligersdag, is SeniorWeb dan ook heel blij dat zijn vrijwilligers dit mogelijk hebben gemaakt. Juist in coronatijd zetten zij zich extra in om anderen te helpen. Wij zijn zeer trots op onze vrijwilligers!