Minister overhandigt eerste kentekenplaat (land)bouwvoertuig

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) overhandigde afgelopen vrijdag in Bergschenhoek symbolisch de eerste kentekenplaat voor (land)bouwvoertuigen. De plaat, met kenteken TBB-01-B, werd aangeboden aan Aldert van der Spek, directeur bij Van der Spek Groen, Grond en Infra.



Vanaf 1 januari 2021 start een registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen. Dat houdt in dat voor 1 januari 2021 in Nederland in gebruik genomen land- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken moeten worden geregistreerd. Wordt er met het voertuig harder gereden dan 25 km/h dan moet er een kentekenplaat op. Met ingang van 1 januari 2025 zijn alle geregistreerde (land)bouwvoertuigen verplicht een kentekenplaat te voeren. Voertuigen die in gebruik worden genomen na 31 december 2020 moeten voor de eerste registratie worden beoordeeld bij één van onze keuringsstations.



APK-plicht en maximumsnelheid omhoog



(Land)bouwtrekkers op wielen die 40 kilometer per uur of harder kunnen rijden moeten ook APK-gekeurd worden. Die APK-plicht start op 1 mei 2021. De registratie- en kentekenplaatplicht wordt gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen. Die maximumsnelheid gaat, alleen als de constructiesnelheid van het voertuig dat toelaat, van 25 naar 40 kilometer per uur.



Dossier Registratieplicht (land)bouwvoertuigen



Meer informatie over de registratie- en kentekenplaatplicht is te vinden op www.rdw.nl/registreren in het dossier Registratieplicht (land)bouwvoertuigen.