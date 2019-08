IPM Partners en Coforce introduceren digitale onderwijsassistent

29 augustus 2019 – iPM Partners en RPA-specialist Coforce introduceren de ‘digitale onderwijsassistent’. “Werkdruk wordt ervaren als hét probleem in het onderwijs. Met de inzet van Robotic Process Automation maken we niet alleen een einde aan onnodige administratieve bureaucratie en inefficiënte processen, maar zorgen we er ook voor dat er meer tijd, aandacht en geld aan het onderwijs kan worden besteed”, zegt Robert Bukkems, medeoprichter van iPM Partners.



De administratieve werkdruk is hoog in het Nederlandse onderwijssysteem. Veel studentgegevens worden geregistreerd en uitgewisseld tussen partijen in de onderwijsketen. Deze administratieve processen zijn echter niet altijd even effectief en efficiënt ingericht. De digitale onderwijsassistent speelt hierop in.



De samenwerking tussen iPM Partners en Coforce startte vorig jaar. “Veel onderwijsinstellingen zijn op zoek naar praktische oplossingen voor administratieve lastenverlichting. Om die te kunnen bieden vonden we in Coforce een betrouwbare partner in de markt met bewezen technologie, werkwijze en ervaring in het administratieve proces”, aldus Bukkems.



Digitale onderwijsassistent bij ROC Midden Nederland



In de praktijk draaien er al gerobotiseerde processen succesvol bij ROC Midden Nederland. Daar is Bukkems enthousiast over: “De digitale onderwijsassistent bij ROC Midden Nederland pakt automatisch een aantal administratieve taken op binnen onder andere het instroomproces. Zo voert de digitale onderwijsassistent een aantal opeenvolgende handelingen - die anders door een medewerker worden verricht - uit in Eduarte, Business Objects, Excel en Outlook. Dit verhoogt de snelheid, maar ook de kwaliteit.”



ROC Midden Nederland ervaart RPA als een laagdrempelige en praktische oplossing zonder dat er een complex en grootschalig IT-project opgetuigd hoefde te worden. “Zij ervaren het als een echt behulpzame collega en gaan de digitale assistent nu ook verder uitbreiden”, weet Bukkems. “Samen onderzoeken we hoe de digitale assistent kan ondersteunen bij het melden van verzuim, doorstroom, examineren en beroepspraktijkvorming. Het doel is om stap voor stap de administratieve lasten te verminderen, zodat we zoveel mogelijk tijd, geld en aandacht aan het onderwijs kunnen besteden.”



Administratieve lastenverlichting in het onderwijs



De hoofdoorzaak van de toegenomen werkdruk binnen het onderwijs is volgens onderwijsmedewerkers en belangenorganisaties de toename van de administratieve ballast. Erik van Doorn, oprichter van Coforce, zegt hierover: “Medewerkers moeten er steeds meer dingen bij doen. Daardoor houden ze minder tijd over voor het echte werk, zoals het lesgeven aan studenten of zorgen voor een optimale begeleiding. Met RPA kunnen terugkerende administratieve werkzaamheden, snel en eenvoudig worden geautomatiseerd zonder complexe API’s of koppelvlakken. Dit resulteert in kwaliteitsverbetering en meer tijd voor het echte werk.”



Over iPM Partners



iPM Partners helpt organisaties met het slagvaardig, effectief en duurzaam realiseren van strategische doelstellingen. Wij gebruiken hierbij onze zelf ontwikkelde methode van integraal Performance Management (iPM). www.ipmpartners.nl



Over Coforce



Coforce, onderdeel van de Innovestit Group, is de Nederlandse Robotic Process Automation specialist die bedrijven en instellingen met kennis en begeleiding ondersteunt in haar transitie naar nieuwe en efficiënt geautomatiseerde samenwerkingsvormen tussen mensen, processen en technische systemen. www.coforce.nl