Zilte landbouw als oplossing voor wereldwijd probleem

Verzilting van landbouwgrond. Door klimaatverandering een groeiend en mondiaal probleem. Denk aan droogte in Nederland en overstromingen in Bangladesh. Beide zorgen voor de ophoping van zout in de bodem, waardoor veel landbouwgrond als onbruikbaar wordt beschouwd. Dit vormt een bedreiging voor boeren in hun bestaan en voor wereldwijde voedselproductie. Maar er is een oplossing: zilte landbouw. ICCO en Saline Farming zorgen ervoor dat deze innovatie uit Nederland nu wordt toegepast in Bangladesh, en slaan daarvoor de handen ineen met Ekoplaza.



Saline Farming - een wetenschappelijke testboerderij - doet op Texel onderzoek naar zouttolerante gewassen. Dit zijn natuurlijke varianten die wél op zilte grond groeien. Bij deze landbouwmethode wordt bovendien minder aanspraak gedaan op de toch al schaarse zoetwatervoorraad in de wereld. Marc van Rijsselberghe, founder van Saline Farming: 'Het blijkt dat veel groenten verbouwd kunnen worden op zilte grond. Zoals ‘zilte’ aardappels, die lekker vol van smaak en rijk aan voedingsstoffen zijn, terwijl het zout in de bladeren gaat zitten'.



Ontwikkelingsorganisatie ICCO zorgt ervoor dat deze methode nu ook in Bangladesh wordt toegepast. Daar is namelijk ook sprake van verzilting van landbouwgrond, niet zozeer door droogte maar door overstromingen. Tessa Schmelzer, manager van ICCO Bangladesh: ‘Met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kunnen we 5,000 boeren in Bangladesh leren hoe ze hun verzilte landbouwgrond weer productief kunnen maken. Dit levert hen 2 à 3 extra oogsten per jaar op! Zo is innovatie uit Nederland een praktische oplossing die bijdraagt aan de voedselvoorziening van Bangladesh’.



Samenwerking



Om aandacht te vragen voor deze innovatieve oplossing voor een wereldwijd probleem, slaan ICCO en Saline Farming nu de handen ineen met Ekoplaza. Daar zullen vanaf 10 november zilte aardappelen van Texel te koop zijn. De keuze om samen te werken was logisch aangezien alle drie de organisaties biologisch en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Hans van Mierlo, marketing manager bij Ekoplaza: ‘Een initiatief als dit geven wij graag een podium. In plaats van de oplossingen te zoeken in schadelijke chemische middelen wordt gekeken naar kansen om verzilting te benutten’.



De zilte aardappels uit Texel zijn dit najaar te koop bij alle Ekoplaza winkels. Het proeven is mogelijk op zaterdag 10 november tussen 11.00 en 16.00 in de volgende Ekoplaza winkels: Amsterdam (Waterlooplein, JP Heijestraat, Elandsgracht en Haarlemmerdijk), Den Haag (Grote Marktstraat en Weimarstraat), Leiden, Alkmaar, Delft, Rotterdam (Nieuwe Binnenweg), Nijmegen (Ziekerstraat) en Hoorn.