Oxfam lanceert wereldwijd onderzoek en actieplan tegen wangedrag

Oxfam International, waarvan Oxfam Novib deel uitmaakt, stelt een onafhankelijke onderzoekscommissie in, die een alomvattend onderzoek gaat doen naar gevallen van misbruik en wangedrag binnen Oxfam wereldwijd. Ook evalueren zij opnieuw eerder afgehandelde gevallen van seksueel wangedrag. De bevindingen van de commissie zullen worden gepubliceerd.



Deze commissie wordt ingesteld naar aanleiding van het seksueel wangedrag van meerdere Oxfam-medewerkers tijdens de Haïti-missie in 2011, na de zware aardbeving die duizenden slachtoffers maakte. De onderzoekscommissie is onderdeel van een uitgebreid actieplan om Oxfam’s integriteitsbeleid drastisch te versterken en misbruik tegen te gaan.



Winnie Byanyima, algemeen directeur van Oxfam International: ‘Wat er in en na Haïti gebeurde is een ernstige smet op Oxfam’s naam. Dit gaat ons jarenlang achtervolgen, en terecht. We bieden onze excuses aan voor alles wat er gebeurd is. Maar dat is niet genoeg. Daarom lanceren we vandaag een grootschalig onderzoek en een uitgebreid pakket aan maatregelen om het wangedrag aan te pakken. We vragen de onderzoekscommissie, die volledig onafhankelijk zal werken, om de vroegere gang van zaken, ons beleid en onze cultuur door te lichten. Verder verdubbelen we per direct het aantal mensen dat zich bezig houdt met de bescherming van de mensen die we helpen. En we zetten een nieuwe database op die moet garanderen dat alleen betrouwbare referenties worden afgegeven voor (oud-)medewerkers.’



Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib in Nederland: ‘Ik schaam mij diep voor alles wat deze week naar buiten is gekomen. Wij staan naast de meest kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen in de meest moeilijke omstandigheden en wij moeten hen de maximale bescherming bieden. Dat Oxfam in meerdere gevallen heeft gefaald om die bescherming te bieden en medewerkers zich zo hebben misdragen is onvergeeflijk en we gaan deze mensen uit onze organisatie bannen.’



Het actieplan van Oxfam omvat:



· Een onafhankelijke commissie, die een uitgebreid onderzoek doet naar seksueel wangedrag, integriteitsbeleid, de verantwoording en de interne cultuur. De commissie zal bestaan uit vooraanstaande vrouwenrechtendeskundigen, die toegang krijgen tot alle Oxfam-dossiers. De commissieleden kunnen spreken met alle Oxfam medewerkers, partnerorganisaties van Oxfam in de programmalanden en andere belanghebbenden.



· Een direct op te zetten nieuwe Oxfam-database van geaccrediteerde medewerkers, met als doel een eind te maken aan het verstrekken van valse, oneerlijke of onbetrouwbare referenties, die blijken te zijn afgegeven aan voormalige of huidige Oxfam-medewerkers. Oxfam zal pas weer referenties afgeven wanneer deze database operationeel is.



· Extra budget en middelen voor het verbeteren van het integriteitsbeleid van Oxfam:



- Het aantal mensen dat zich bezig houdt met integriteitsbewaking en de uitvoering hiervan zal de komende weken verdubbelen.



- Jaarlijks zal er driemaal zoveel geld geïnvesteerd worden in het integriteitsbeleid, in totaal voor heel Oxfam 1 miljoen dollar (ruim 800.000,- euro).



- Een deel van het budget gaat naar een nieuwe, onafhankelijke klokkenluiders-meldlijn die de volgende maand zal starten



Oxfam publiceert intern Haïti-onderzoek uit 2011



Oxfam zal zo snel mogelijk het interne onderzoek van Oxfam Groot Brittannië uit 2011 naar wangedrag in de Haïti-missie openbaar maken. Voor openbaarmaking moet zeker zijn dat de identiteit van getuigen en andere belanghebbenden beschermd is. Oxfam hoopt dat volgende week klaar te hebben.



‘Op dit moment heb ik slechts twee prioriteiten voor Oxfam: het blijven ondersteunen van de miljoenen kwetsbare mensen wereldwijd en lessen trekken uit fouten uit het verleden om ervoor te zorgen dat dit soort wangedrag en uitbuiting niet opnieuw plaatsvinden’, aldus Byanyima.



‘Met alle maatregelen die we nemen, weten we ook dat we deze problemen niet alleen kunnen oplossen. We moeten samenwerken met regeringen en andere organisaties om deze dringende hervormingen door te voeren. We moeten ervoor zorgen dat iedereen die schuldig is aan dit soort wangedrag, niet meer in staat is om naar een ander land en een andere organisatie te gaan, zodat kwetsbare mensen niet meer worden blootgesteld aan deze misdragingen.’



Deze week stapte de Britse adjunct directeur van Oxfam Groot Brittannië op, nadat bleek dat de landendirecteur in Haïti, ondanks eerdere wangedragingen in Tsjaad, toch opnieuw was aangesteld.



