500 lege stoelen voor alleenstaande vluchtelingenkinderen

500 lege stoelen als symbool voor 500 kinderen die hier, als het aan het kabinet ligt, niet welkom zijn. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling bieden vandaag op het Plein in Den Haag hun petitie aan om vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend en wordt door de directeuren van de drie organisaties overhandigd aan Kamerleden. Kerken in Nederland luiden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie de noodklok, 500 seconden lang.



Jasper van Dijk (SP), Farid Azarkan (DENK), Merel van Kooten-Arissen (Lid van Kooten-Arissen), Joël Voordewind (ChristenUnie), Attje Kuiken (PvdA) en Niels van den Berge (GroenLinks) nemen de petitie in ontvangst. De 500 lege stoelen staan symbool voor de 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen die nu in erbarmelijke omstandigheden verkeren in de Griekse kampen en op het Griekse vasteland. Een jaar geleden zond Griekenland al een noodkreet uit naar de Europese lidstaten: ‘Neem samen een groep van 2.500 kinderen op die zonder familie vastzitten in de Griekse kampen’. Elf Europese landen hebben aan die oproep gehoor gegeven, maar Nederland deed dat niet. De kinderen behoren tot één van de meest kwetsbare groepen onder de vluchtelingen en worden aan hun lot overgelaten. Het kabinet heeft in de zogenaamde Moria-deal uiteindelijk recent besloten dat 50 alleenstaande kinderen onder de 14 jaar in Nederland worden opgenomen, maar er zijn nog duizenden kinderen die zonder hun familie vastzitten in de overvolle kampen of op het vasteland. De drie organisaties roepen dan ook op om meer te doen.



Breed draagvlak



Tijdens de bespreking van de Moria-deal verschuilde het kabinet zich achter het gebrek aan draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, onder wie alleenreizende kinderen. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling laten door het aanbieden van de petitie juist zien dat het draagvlak in Nederland enorm is en dat de kinderen welkom zijn op de symbolische stoelen. Niet alleen is de petitie de afgelopen maanden massaal ondertekend door mensen die hiermee laten zien dat Nederland bereid is om deze kwetsbare kinderen te helpen. Ook hebben 173 gemeenten en vijf provincies aangegeven bereid te zijn alleenstaande kinderen naar Nederland op te vangen. 1400 leden van de partijen ChristenUnie, CDA, D66 en VVD hebben zelfs opgeroepen tot herverdeling van álle vluchtelingen. Duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp – en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen tonen zich solidair met deze kwetsbare vluchtelingen. Sinds de brand in kamp Moria op Lesbos zijn door het hele land bovendien veel demonstraties georganiseerd waarbij werd opgeroepen tot een humaner vluchtelingenbeleid.



Zapplive



Veel kinderen lieten zich via het televisieprogramma ZappLive horen. Kijkers van het programma kwamen de afgelopen weken in actie door een foto van zichzelf te maken met de hashtag #500kinderen. De foto’s werden gedeeld via sociale media en vandaag zijn alle foto’s op een meterslang spandoek getoond op het Plein in Den Haag, bij de 500 lege stoelen.