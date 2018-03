New Skool Media verkoopt 'Zeilen' aan Gottmer Uitgevers Groep

13 maart 2018 - New Skool Media kondigt aan dat Zeilen, een van haar mediamerken, verkocht zal worden aan Gottmer Uitgevers Groep. Alle aan de titel verbonden medewerkers zullen meegaan naar de nieuwe eigenaar.



Eerder heeft New Skool Media al aangekondigd naar haar merken-portfolio te kijken en op basis daarvan merken samen te voegen of te verkopen. "Zeilen is een mooi mediamerk met potentie, maar past niet meer in de portfolio-strategie van New Skool Media. We hebben ons uiterste best gedaan om een goede koper te vinden die bereid is te investeren in de verdere groei van de titel en we zijn zeer verheugd om die in Gottmer Uitgevers Groep te hebben gevonden", aldus Erwin van Luit, CEO van New Skool Media.



Marius van Campen, directeur van Gottmer: "Wij zijn zeer enthousiast om Zeilen te integreren in onze uitgeverij. Uitgeverij Hollandia - onderdeel van Gottmer Uitgevers Groep - is de afgelopen jaren uitgegroeid tot marktleider in de watersportboeken. De titel Zeilen geeft ons de mogelijkheid om onze gezamenlijke doelgroep van zeilers nog beter te kunnen inspireren om hun grenzen te verleggen en ze te helpen om zo veel mogelijk plezier uit het zeilen te halen.



We deelden reeds veel auteurs en trokken op promotioneel gebied geregeld samen op. De overname biedt nu de kans om ook op digitaal vlak samen verder te innoveren.”



De verkoop is aan de ondernemingsraad voorgelegd. De medewerkers zullen naar verwachting vanaf 1 mei 2018 in Haarlem worden gehuisvest in het pand van de Gottmer Uitgevers Groep.