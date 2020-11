Aanstaande dinsdag stemt Tweede Kamer over motie betere ondersteuning alleenstaande ouders

Amsterdam, 6 november 2020



Groen Links en SP vragen betere ondersteuning voor alleenstaande ouders



Ruim driekwart van alle eenoudergezinnen leeft op of onder de armoedegrens. Uit onderzoek* blijkt dat alleenstaande ouders hier zelf maar zeer beperkt iets aan kunnen doen. Ze staan alleen voor de zorgtaken en ze moeten in hun eentje het gezinsinkomen verdienen. Daarbij is beleid vaak ook niet afgestemd op hun specifieke positie. Veel ouders zitten hierdoor klem. Het lukt hen niet uit de armoede te komen en zij raken in een sociaal isolement. Groen Links en de SP vragen de regering daarom alleenstaande ouders beter te ondersteunen. Daarvoor dienden zij maandag 2 november een motie in. Deze wordt dinsdag 10 november in stemming gebracht.



In de motie vragen Groen Links en de SP de sociale, psychologische en economische ondersteuning aan eenoudergezinnen te versterken om alleenstaande ouders te helpen de armoedespiraal te doorbreken. Als grootste platform voor alleenstaande moeders in Nederland, is de stichting Single SuperMom heel blij met de motie. “Wij zien dit als een belangrijke stap naar de verandering en aandacht voor alleenstaande ouders waar wij al tien jaar voor pleiten,” zegt directeur Eva Yoo Ri Brussaard.



Schrijnende verhalen



Single SuperMom krijgt dagelijks vragen van moeders die niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen en die wanhopig zijn. Huisvesting is een groot probleem. Er zijn te weinig betaalbare woningen. Andere moeders zijn door corona hun – vaak flexibele – baan kwijtgeraakt. De verhalen verschillen, maar ze zijn vrijwel allemaal schrijnend, aldus Brussaard. “Als een alleenstaande moeder de huur niet kan betalen, verliest ze niet alleen haar huis, maar ook haar kinderen. Dan moet de moeder worden opgevangen en de kinderen, die hierbij regelmatig ook nog op verschillende plekken terechtkomen en ook de steun die ze aan elkaar zouden kunnen hebben kwijtraken. Dat veroorzaakt niet alleen heel veel verdriet, het kost de samenleving ook veel geld. Het is voor iedereen beter om alleenstaande ouders te helpen voordat het zover is gekomen.”



Haar organisatie heeft een aantal verhalen van alleenstaande moeders samengebracht in een boek, dat binnenkort verschijnt: ‘Er is een land waar alleenstaande moeders willen wonen’. Hierin gaat de stichting ook in op de oorzaken van de problemen van eenoudergezinnen en op de vraag hoe beleid beter kan aansluiten op hun vragen en behoeften. “Waarom wordt een moeder die een andere moeder probeert te helpen door haar tijdelijk onderdak te bieden als ze na een scheiding met haar kinderen op straat staat, gestraft met een korting op haar uitkering?”, geeft Brussaard als voorbeeld. “En wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat alleenstaande moeders niet langer de groep is die zich van alle Nederlanders het eenzaamst voelt?”



Toekomstperspectief



De motie van Groen Links en de SP kan ervoor zorgen dat alleenstaande ouders de juiste ondersteuning krijgen om weer meer toekomstperspectief te krijgen. Veel ouders weten bijvoorbeeld niet van welke armoederegelingen zij gebruik kunnen maken, weet Brussaard. Ook zien zij door alle problemen vaak niet meer wat het begin zou kunnen zijn van een mogelijk oplossing om iets aan die problemen te doen. Zij hoopt dan ook dat de kamer de motie zal steunen.



*************



Noot voor de redactie:



­ - Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met info@singlesupermom.com of 06-38109238.



­ - Het internationale onderzoek waarnaar we hier verwijzen vindt u in The Triple Bind of Single Parent Families: https://www.jstor.org/stable/j.ctt2204rvq en naar ‘Er is een land waar alleenstaande moeders willen wonen’, dat we u op verzoek graag als pdf toesturen.



­ - Bijgevoegd vindt u de motie die door Groen Links en de SP is ingediend.