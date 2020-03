Arcona Property Fund N.V. update voor aandeelhouders

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – zou vandaag een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders houden. Zoals aangekondigd op 16 maart 2020 is deze vergadering afgelast. Middels dit persbericht wil het management de aandeelhouders nader informeren over de herfinancieringen, verkopen en de aankoop van vastgoed van Secure Property Development & Investment plc (SPDI).







Herfinanciering



In 2019 heeft Arcona Property Fund N.V. voor € 21,1 miljoen aan leningen geherfinancierd door een verhoging van bestaande bankleningen en het aantrekken van een lening van € 2,5 miljoen. In dezelfde periode is afgelost op een viertal leningen voor een bedrag van € 4,1 miljoen. Arcona Property Fund N.V. moet in 2020 circa € 12,7 miljoen aan leningen aflossen. Dit verwacht zij te doen vanuit herfinanciering van bestaande bankleningen en door de verkoop van vastgoed.



Verkoop vastgoed



Arcona Property Fund N.V. heeft in 2019 vijf gebouwen in Slowakije (Košice) in de verkoop gezet. Er zijn een aantal biedingen ontvangen op de vijf gebouwen en meerdere biedingen op individuele gebouwen of kleinere pakketten. De komende weken zal naar verwachting door de geïnteresseerde partijen met een due diligence op de objecten worden gestart.



Voor het retailobject Kalisz in Polen heeft Arcona Property Fund N.V. een bod ontvangen. Het bod ligt rond de taxatiewaarde. De verwachting is dat de verkoop in april 2020 afgerond kan worden.







Update aankoop SPDI



Arcona Property Fund N.V. en SPDI verwachten op korte termijn de contracten inzake de aankoop van het kantoorgebouw EOS met als huurder Danone en het aandelenbelang van circa 25% in het Delenco kantoorgebouw met als huurder de Roemeense Telecom Autoriteit ANCOM te kunnen tekenen. Beide kantoorgebouwen bevinden zich in Boekarest. Tevens worden op korte termijn de laatste twee aankopen in de Oekraïne afgerond.



Cijfers



Arcona Property Fund N.V. verwacht haar geaudite jaarverslag begin april te kunnen publiceren. De belangrijkste voorlopige cijfers per jaar ultimo zijn:



· Het bruto-inkomen over 2019 is uitgekomen op € 11,06 miljoen (2018: € 10,80 miljoen), een stijging van 2,4%;



· Het netto-inkomen in 2019 is uitgekomen op € 5,2 miljoen (2018: € 4,8 miljoen), een stijging van 8,3%;



· De totale activa bedraagt per jaar ultimo € 107,7 miljoen (2018: € 92,7 miljoen);



· De bezettingsgraad is uitgekomen op 84,3% (2018: 86,9%).



Nieuwe huurcontracten



AT&T gaat circa 750 m2 extra huren in het kantoorgebouw Letna 45 in Košice. De bestaande huurovereenkomst, welke afloopt op 30 april 2023, zal met twee jaar worden verlengd. De totale jaarhuur van AT&T komt daarmee uit op € 800.000.



Voor het kantoorgebouw in Zilina, Slowakije is overeenstemming bereikt met Vahostav. Vahostav, een middelgroot Slowaaks bouwbedrijf, zal 1.400 m2 huren voor een periode van vijf jaar voor een jaarhuur van € 78.000.



Voor het winkelcentrum in Głogów, Polen is overeenstemming bereikt met de regionale Poolse supermarktketen Polomarket over een nieuw huurcontract van tien jaar. Zij zal 970 m2 gaan huren. Het aantrekken van Polomarket zal naar verwachting nieuwe huurders voor deze locatie aantrekken.



Arcona Property Fund N.V. verwacht deze drie contracten op korte termijn definitief met de partijen te kunnen tekenen. Hierdoor stijgt de bezettingsgraad van het portfolio met 2,5% naar 86,8%.







COVID-19



De algehele situatie verandert en ontwikkelt zich momenteel snel als gevolg van het COVID-19 virus. Het management blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zal regelmatig een update geven over de stand van zaken.



De gehele company update is te vinden op de website van Arcona Property Fund N.V.