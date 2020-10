Sportschool wordt gezien als veilig

De sportscholen in Nederland worden goed bezocht. Dit blijkt uit onderzoek van de overkoepelende organisatie ‘Exclusieve Sportcentra’ onder haar ruim 100 aangesloten centra. Door het verplichte reserveringssysteem valt het aantal bezoekers per moment goed te monitoren. “We zien eigenlijk binnen de restricties die gelden een trend dat veel leden de sportschool blijven bezoeken en vaker komen trainen”, aldus Yvonne Smits, directeur van de overkoepelende fitnessorganisatie.



De fitnessbranche is gedurende langere tijd gedwongen gesloten geweest als onderdeel van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de eerste coronagolf te bestrijden. De branche heeft alles op alles gezet om eerder open te kunnen gaan dan de voorgenomen 1 september die het kabinet voor ogen had. Door eensgezinde actie van alle betrokken partijen in de branche vonden de klanten vanaf 1 juli weer de weg naar de sportschool.



Voorzitter van Exclusieve Sportcentra, Han de Hair, tevens zelf fitnessondernemer in Joure, geeft aan dat de branche lang onzeker is geweest van het effect van de gedwongen sluiting. “De belangrijkste vraag was of leden voldoende vertrouwen hadden om weer te komen trainen. Er is veel geroepen in de media over de zogenaamde kleine druppeltjes die vrijkomen als mensen gaan hijgen. Wij hebben ongelofelijk ons best gedaan om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen. Er wordt gewerkt met een protocol ‘Verantwoord Sporten’ van brancheorganisatie NL Actief dat veel verder gaat dan het RIVM voorschrijft. De regels met betrekking tot 1.5 meter afstand, ventilatie, bezoekersstromen en desinfectie worden streng nageleefd. Dat betaalt zich uit. Sportscholen vormen geen besmettingshaard en de klanten zijn dankbaar dat ze zelf verantwoordelijkheid mogen nemen voor hun gezondheid. Het is een beetje gek om van ‘bijkomend voordeel’ te spreken in een tijd die beheerst wordt door een vervelend en onvoorspelbaar virus dat rondwaart, maar de coronacrisis heeft de mensen bewuster gemaakt van het feit dat bewegen een grote rol speelt bij het versterken van het immuunsysteem en het vergroten van de weerbaarheid. We zien dat terug in de bezoekersaantallen. Wij zijn gebonden aan maximum aantallen; de capaciteit is beperkter dan normaal. Wij hanteren vanaf het begin de duidelijke stelregel dat er niet meer dan 30 personen per tijdvak per afgesloten ruimte aanwezig mogen zijn. Meestal is dat veel minder afhankelijk van de beschikbare capaciteit. De veiligheid van onze gasten gaat boven alles. Echter wat wij zien binnen de mogelijkheden die ons gegeven zijn, is dat groepslessen en de fitness goed worden bezocht, ook door ouderen. Er zijn zelfs wachtlijsten”, aldus de Hair.



De discussie inzake hoeveel mensen nu wel of niet in de fitnesszaal mogen trainen is voor de Hair een zaak van de overheid: “Laat het kabinet duidelijke regels afgeven en niet zoals nu een deel van de interpretatie van die regels bij de veiligheidsregio neerleggen. Feit blijft dat bewegen hét antwoord is op het coronavirus (Prof. dr. E. Scherder, neurowetenschapper) en dat het immuunsysteem enorm gebaat is bij een gezond gewicht. Dat is wat telt. Wij hebben samen met onze klanten de verantwoordelijkheid genomen om te werken aan het vergroten van de weerbaarheid”.



Susanne Visser, lid van Hoogendijk Sport & Fitness in Vlaardingen, zegt desgevraagd dat zij de keuze heel bewust heeft gemaakt om weer te gaan trainen in de sportschool. “Het geeft mij een heel positief gevoel. Er mag al zoveel niet, ik werk al ruim een halfjaar thuis en overal gelden beperkingen. Hoe fijn is het dan om toch andere mensen te zien, uiteraard met afstand, en tegelijkertijd aan je gezondheid te werken. Ik ben momenteel in verwachting, maar dit weerhoudt mij er niet van om te trainen, integendeel zelfs. Ik voel mij veilig en vind het belangrijk om aan mijn vitaliteit te werken, zeker nu.”



Of de positieve trend zich doorzet na de coronacrisis, is de vraag. Han de Hair hoopt van wel. “Niet alleen omdat wij gepassioneerde ondernemers zijn en omdat wij ons geld hiermee verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat wij een onmisbare bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Wij zijn dé vitaliteitsmotor van Nederland. Het belang van de sportcentra is lange tijd onderbelicht geweest in de politiek. Laten wij beseffen dat naast een coronacrisis er ook nog zoiets is als een ‘obesitascrisis’ met alle gevolgen van dien.”