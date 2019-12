Euroma lanceert MenuMatcher voor organiseren kerstdiner #PuurGeluk(t)

December 2019 - Kruiden- en specerijenproducent Euroma helpt deze kerst met de voorbereidingen van het kerstdiner met de Euroma MenuMatcher. Een interactieve tool om het kerstdiner te organiseren met vrienden of familie. In een ondersteunende campagne belooft Euroma dat de kerst dit jaar #PuurGelukt zal zijn. De tool en handige voorbereidingstips zijn te vinden op www.euroma.nl/puurgelukt



Kerst zonder stress

Een geslaagd kerstdiner is volgens Euroma niet alleen smaakvol, ook is het met plezier bereid en geserveerd, met voor elk wat wils. Toch is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Om pré-kerstchaos te voorkomen, maakt Euroma het mogelijk een mooi menu met elkaar samen te stellen met de Euroma MenuMatcher als interactieve dinerhulp.



Zo werkt de MenuMatcher

De Euroma MenuMatcher zorgt voor een goed georganiseerd kerstdiner met heerlijke voor-, hoofd- en nagerechten. De organisator nodigt met de MenuMatcher gemakkelijk mensen uit om te komen eten, waarna de deelnemers toegang krijgen tot de online tool. Vervolgens verdelen alle aanwezigen de taken en stellen een menu samen. Daarbij kunnen ze kiezen uit Euroma-recepten die stuk voor stuk goed bij elkaar passen. De Euroma MenuMatcher houdt ook rekening met de optie om de tafelgasten te verrassen met een ander gerecht.



Voor elk etentje

De Euroma MenuMatcher is niet alleen te gebruiken voor het kerstdiner, de tool kan ook ingezet worden bij het organiseren van toekomstige etentjes. Euroma vernieuwt hiertoe op regelmatige basis de recepten in de tool.



Over Euroma

Al sinds 1899 reist Euroma als smaakmaker de hele wereld over voor kruiden en specerijen. Het ontwikkelen van mooie smaken staat voorop, maar het vinden van gezonde, duurzame en veilige ingrediënten is voor het bedrijf minstens zo belangrijk. Euroma biedt de consument het beste van het beste met vier productlijnen Original Spices, Wereldse Melanges, Hoogwaardige Kruiden en Hoogwaardige Specerijen. Zonder onnodige toevoegingen, 100% puur. Gewoon kruiden en specerijen zoals de natuur ze bedoeld heeft.