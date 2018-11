Deel van Nederland heeft thuis onbruikbaar internet

Internetverbinding zodanig traag dat dit artikel niet kan worden geopend



Hoewel bijna iedere Nederlander thuis toegang tot kabelinternet heeft, is de verbinding voor een deel van de huishoudens zodanig slecht dat zij hier amper gebruik van kunnen maken. Uit onderzoek van vergelijkingssite Overstappen.nl blijkt dat de internetverbinding in buitengebieden soms wel 200 keer trager is dan in nabijgelegen steden.



Wel toegang, maar haperende verbinding



Eerder dit jaar wees onderzoek van Eurostat uit dat Nederland de Europese koploper is als het aankomt op het percentage huishoudens dat toegang heeft tot internet. Van de 165.000 huishoudens die geen toegang tot internet hebben, geeft een deel aan dat dit een bewuste keuze is. Met een dekking van 98% lijkt Nederland het goed voor elkaar te hebben. Maar hoe goed is dit internet?



Inwoners van grote steden hebben snel internet en de snelheid neemt komende jaren alleen maar toe. Dit geldt echter niet voor mensen die in een buitengebied wonen. Zij hebben een maximale snelheid die soms wel 200 keer lager is dan in de stad. Willemijn Kuitenbrouwer van Overstappen.nl: “We hebben gekeken wat de maximaal haalbare snelheid is voor huizen die in niet dichtbebouwde gebieden staan. De dichtstbijzijnde wijkcentrale staat soms ruim 8 kilometer verderop, waardoor het internet niet veel sneller is dan 1Mb per seconde. Voor het laden van een website moet je dan al geduld hebben, maar als je een film wilt downloaden moet je al snel twee uur wachten.”



Ga je verhuizen? Check de internetsnelheid



De huishoudens met een beperkte internettoegang zijn verspreid over heel Nederland, laat het onderzoek van Overstappen.nl zien. Kuitenbrouwer: “In iedere provincie is een flink verschil te zien tussen de internetsnelheid in de hoofdstad en de buitengebieden. Als je uit de stad verhuist naar een rustigere omgeving, denk je hier niet over na. Maar als je moet kiezen tussen twee huizen, is het internet vergelijken verstandig. Internet is namelijk naast amusement steeds vaker noodzakelijk om je verzekeringen en bankzaken te regelen. Je woonplezier verdwijnt snel als dit vanuit je nieuwe huis niet mogelijk is.”



Afstand tot wijkcentrale bepaalt snelheid



Het grote verschil in internetsnelheid wordt veroorzaakt door de afstand van het huis tot de wijkcentrale. Bij de wijkcentrale heeft het internet een hoge snelheid. Vanaf de centrale loopt echter een netwerk van koperkabels naar de huizen, deze kabels gaan gepaard met een snelheidsverlies naarmate de afstand toeneemt. “De afstand tot een wijkcentrale is in steden vaak relatief klein. In afgelegen gebieden kan deze afstand echter zo groot worden dat er weinig overblijft van de internetsnelheid als het huis eenmaal wordt bereikt. Deze mensen betalen dezelfde prijs voor hun internetabonnement als hun stedelijke buren, maar zij krijgen hiervoor een fractie van de snelheid.”



