Drie musea strijden om de RAAK Stimuleringsprijs

Chabot Museum, Museum De Lakenhal en Museum Martena zijn door de vakjury genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs 2020. Het museum dat de meeste stemmen ontvangt van het publiek op www.raakstimuleringsprijs.nl, gaat naar huis met de hoofdprijs van €30.000,- om (een deel van) de collectie toegankelijk(er) te maken voor mensen met een visuele beperking.



Samen ontdekken en zelfstandig het museum bezoeken is waar het deze editie om draait. Alle drie de finalisten zetten in op zelfstandigheid en een verrijkende ervaring voor iedereen.



· Het Chabot Museum ontwikkelt Eye can(t) see art, een multi-zintuiglijke toolkit om samen te beleven.



· Museum de Lakenhal biedt Kijken met je vingers. Een grote aanpassing aan de L@kenhal-app waarmee je op jouw voorwaarden het museum kunt bezoeken.



· Museum Martena gaat met hun Aaitour de audiotour vernieuwen en uitbreiden met tastbare objecten van historische artefacten.



Toegankelijkheid



In Nederland zijn meer dan 250.000 mensen slechtziend of blind. Zij kunnen niet zoals anderen kijken naar kunstwerken, objecten of andere informatie in een museum. Met de RAAK Stimuleringsprijs, die dit jaar voor de vijfde keer wordt uitgereikt, worden musea gestimuleerd om hun collectie toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. De prijs is een initiatief van het Oogfonds, het Van Abbemuseum en Stichting Dedicon en wordt ondersteund door verschillende fondsen.



Prijsuitreiking



Stemmen kan tot en met 7 oktober op www.raakstimuleringsprijs.nl. Op 8 oktober wordt tijdens een feestelijke online sessie de winnaar bekendgemaakt.