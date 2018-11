GamoVation kondigt lancering nieuwe game aan: Club Manager 2019

GamoVation, bekend van de games FISHAO en MafiaBattle met ruim 10 miljoen spelers wereldwijd, komt met een nieuw cross platform voetbalmanagerspel: Club Manager 2019. Het spel wordt begin volgend jaar gelanceerd en beloofd een totaal nieuwe ervaring te bieden voor voetbalfans.



Meer informatie over de game kan gevonden worden op https://www.clubmanagergame.com of bekijk de trailer onderaan dit bericht.



De Nederlandse developer is van mening dat bestaande voetbalmanagerspellen uitdagende inhoud en gameplay missen, zoals het openen van card packs, meespelen in meerdere divisies en competities en de mogelijkheid om een oefenwedstrijd te spelen wanneer de manager dit wil. Gerenommeerde concurrenten op de markt hebben dagelijks een gesimuleerde wedstrijd op een vast tijdstip, GamoVation is er op basis van eigen onderzoek achter gekomen dat dit voor veel fanatieke managers niet goed aansluit op hun wensen. Club Manager 2019 biedt daarom managers de vrijheid om zelf te bepalen wanneer en hoe vaak zij een wedstrijd willen spelen.



Tijd rijp voor nieuw voetbalspel

Directeur GamoVation Daimy Stroeve: "Voetbal- en voetbalmanagerspellen hebben mij altijd al geïnspireerd. Ik vond de tijd rijp, nadat ik 10 jaar lang met succes aan maffia en vis gerelateerde spellen heb gewerkt, om een geavanceerde voetbalmanager op de markt te zetten die aansluit op de wensen van de hedendaagse spelers", zegt Daimy Stroeve, directeur bij GamoVation.



Joppe Houpt, medeoprichter van het bedrijf, voegt hieraan toe: "We werken met man en macht om het verrassende en spannende effect van huidige voetbalspellen te vertalen naar een manager waarbij strategische keuzes hoofdonderdeel zijn van het spel. Hierbij houden wij tijdens de ontwikkeling rekening met onze bedrijfsfilosofie: het speelplezier van de speler. We verwachten een voetbalmanagerspel neer te zetten die een totaal nieuwe ervaring biedt wat ongetwijfeld een favoriet wordt onder voetbalfans".



Voetbalplaatjes verzamelen

Iedereen herinnert zich nog het nostalgische gevoel van het verzamelen van voetbalplaatjes, waarbij je op zoek bent naar die ene zeldzame kaart. GamoVation probeert dit gevoel terug te brengen in Club Manager 2019 waarbij het verzamelen van kaarten centraal staat.



Club Manager 2019 wordt beschikbaar op verschillende platformen zowel desktop als mobiel, waardoor de manager continu de mogelijkheid heeft om zijn team te managen.



Dankzij het verzamelen van kaarten, de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer de manager een wedstrijd speelt en de ondersteuning van verschillende platformen, belooft GamoVation met Club Manager 2019 een gedegen concurrent neer te zetten op de bestaande voetbalmanagerspellen.



De desktop versie wordt gelanceerd in het eerste kwartaal van 2019, waarbij de mobiele variant wordt verwacht in het tweede kwartaal.



Over GamoVation

GamoVation is een Nederlandse game developer en publisher uit Zwolle. Hun meest succesvolle games tot nu toe zijn FISHAO (2013) en MafiaBattle (2014), samen goed voor meer dan 10 miljoen geregistreerde spelers. Hun laatste game, Club Manager 2019, is reeds 2 jaar in ontwikkeling.

Trailer: