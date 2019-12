Kamera Express breidt uit met overnames Budgetcam en Profotonet

Utrecht (NL), 23 december 2019 – Kamera Express, de leidende foto en videospecialist van Europa, heeft Budgetcam, de marktleider in verhuur van foto- en videoapparatuur in Nederland, en Profotonet, een sterke producent van hoogwaardige prints, overgenomen.



Kamera Express, gevestigd in Capelle a/d IJssel (Nederland), is al meer dan 20 jaar dé foto-en videospecialist van de Benelux en meer recentelijk Europa. Via eigen webshops en 24 winkels biedt Kamera Express de consument een winnende combinatie van het breedste assortiment en de beste dienstverlening tegen de laagste prijzen. Begin 2018 is Vendis Capital als aandeelhouder aan boord gekomen met als doel de Europees marktleider in deze attractieve niche markt te bouwen. Middels de eerdere acquisitie van Foto Konijnenberg, eind 2018, is deze strategie versneld door het toevoegen van winkels en webshops in verschillende Europese landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Spanje, Italië en Luxemburg).



Naast hardware bestaat het aanbod van Kamera Express tevens uit verschillende aanpalende producten en diensten, zoals onder andere verzekeringen, trainingen en reizen. Doel is daarbij om met dit brede en kwalitatieve aanbod zowel professionele klanten als hobbyisten zo goed en volledig mogelijk van dienst te kunnen zijn en daarmee de positie als dé specialist in foto en video te versterken. Kamera Express heeft zich daarbij ontwikkeld van een retailer naar een volwaardig consumenten platform dat informatie, producten, services en een community biedt aan haar doelgroep. Als onderdeel van deze strategie is met de overnames van Budgetcam en Profotonet het platform verder versterkt met verhuur en hoogwaardige prints. Beiden diensten die goed aansluiten bij de behoeftes van de verschillende Kamera Express doelgroepen.



Budget Cameraverhuur B.V., beter bekend onder de merknaam Budgetcam, werd in 2003 opgericht door Bjinse van der Zwaag. In de jaren die volgden is Budgetcam sterk gegroeid tot de leidende verhuurder van foto en videoapparatuur in Nederland met in totaal 8 vestigingen.



Profotonet B.V. is in 1951 opgericht en onder leiding van Richard Berlijn in de afgelopen jaren gegroeid tot een sterke aanbieder van prints in verschillende vormen (fotoprints, albums en wanddecoratie). De onderneming is actief in het premium segment van de markt en onderscheidt zich onder meer middels het hoge kwaliteitsniveau van haar prints.



Ben Cornelisse, CEO van Kamera Express: “Middels de toevoeging van Budgetcam en Profotonet kunnen we de dienstverlening richting onze consumenten en daarmee onze positie als dé specialist in foto en video van Europa verder versterken. Beide bedrijven hebben sterke posities in hun segmenten opgebouwd, waarvoor we zowel Bjinse als Richard erkentelijk zijn. We kijken er naar uit om ze toe te voegen aan het Kamera Express platform en middels kruisbestuiving verder uit te bouwen.“



Over Kamera Express (kamera-express.nl)



Kamera Express, gevestigd in Capelle aan den IJssel (Nederland), is dé leidende foto- en videospecialist van Europa. Het platform omvat informatie, producten, services en community diensten die via alle relevante kanalen in contact staan met de foto- en video hobbyist en professional. Het platform omvat onder meer webshops en 24 fysieke winkels in 10 Europese landen.





Over Vendis Capital (vendiscapital.com)



Vendis Capital werd opgericht in 2009 en is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich volledig toespitst op de Europese consumentenmarkt. In partnership met ervaren ondernemers en managers richt Vendis zich op kleine en middelgrote ondernemingen die goed gepositioneerd zijn voor waarde-creërende groei of transformatie (‘building brands together’). Vendis investeert in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en in de Scandinavische landen.