Stichting Vluchteling lanceert de digitale Nacht van de Vluchteling



De afstand, datum en het sponsorbedrag mag elke deelnemer zelf bepalen



De Nacht van de Vluchteling is vanwege het coronavirus afgelast. Daarom komt Stichting Vluchteling nu met een virtueel loopinitiatief; #NVDVgoesdigital. Mensen kunnen in of rondom hun eigen huis lopen en zich op die manier tóch inzetten voor noodhulp aan vluchtelingen waar ook ter wereld.



Stichting Vluchteling lanceert op donderdag 14 mei de NVDV-app voor Android. De app voor iOS volgt een dezer dagen. Met de app kunnen deelnemers thuis en in de eigen woonomgeving kilometers maken en sponsors werven. Ook kunnen zij andere deelnemers op de hoogte houden van de prestaties. Deelnemers kunnen verrassingen ontgrendelen, zoals een peptalk, een optreden, kunst en nog veel meer. Op deze manier wordt het typische ‘Nacht van de Vluchteling-gevoel’ ook digitaal overgebracht. De afstand, datum en het sponsorbedrag mag iedereen zelf bepalen.



Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling: “Voor zover wij weten, zijn wij de eerste organisatie die een eigen app lanceert ter vervanging van het fysieke evenement. Wij zijn enorm trots dat we dit in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Stilzitten is – zeker nu – geen optie. Elke stap telt.”



Bekende deelnemers



De vertrouwde ambassadeurs Art Rooijakkers en Waldemar Torenstra zullen zich de komende periode digitaal gaan inzetten. Ambassadeur Melissa Drost staat ook al in de startblokken: “Ik zou het geweldig vinden als mensen meedoen met de #NVDVgoesdigital. Daag jezelf uit, download die app en kom in actie. Juist nu.”



Digitaal meelopen



De app is te downloaden via de website www.nachtvandevluchteling.nl, via de App Store en de Play Store. Deelnemers kunnen meedoen in de periode van donderdag 14 mei t/m zaterdag 20 juni. Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De actie zal op die dag, samen met alle deelnemers, feestelijk worden afgesloten.