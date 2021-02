NVVE kijkt terug op succesvolle Week van de Euthanasie

De NVVE kijkt terug op een succesvolle en inspirerende Week van de Euthanasie waarin zestien digitale lezingen (webinars) over euthanasie bij dementie in totaal bijna 3000 belangstellenden trokken. Met meer dan 1000 kijkers voor de online première van de documentaire Dokter Kees en lovende reacties op de gastcolumns en de podcast van de NVVE Jongeren, is deze week voor de NVVE geslaagd.



De NVVE is erg blij met dit succes, het geeft veel voldoening dat zoveel mensen, zowel leden als niet-leden, behoefte hebben aan heldere informatie over dementie en de (on)mogelijkheden van euthanasie. Tijdens de lezingen konden ook persoonlijke vragen via de chat worden gesteld. Dat de lezingen zeer werden gewaardeerd, blijkt uit de veelal positieve reacties die de NVVE heeft ontvangen. De grote belangstelling voor het onderwerp dementie is voor de NVVE reden om lezingen hierover te blijven aanbieden. Hou daarom de agenda in de gaten.



Ook de documentaire Dokter Kees maakte diepe indruk op de kijkers. De documentaire maakte veel dilemma’s en overwegingen inzichtelijk en het nagesprek liet een grote behoefte zien aan informatie over euthanasie bij dementie. Vertoning van deze film met nagesprek is mogelijk via de Levenseinde Academie van de NVVE. De Levenseinde Academie biedt lezingen en presentaties aan voor professionals en iedereen die meer wil weten over de keuzemogelijkheden aan het einde van het leven. Denk aan: verpleegkundigen, verzorgenden, thuiszorgmedewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers, artsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie, politieke partijen, juristen, ouderenbonden, hospices, Alzheimer Cafés, Parkinson Cafés of uitvaartorganisaties. Kijk voor meer informatie op www.levenseindeacademie.nl