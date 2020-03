Liander installeert 1000ste ‘stroomstoringvoorspeller’

Netbeheerder Liander heeft in Friesland de 1000ste Smart Cable Guard (SCG) in het elektriciteitsnet geïnstalleerd. Dit systeem kan stroomstoringen voorspellen en voorkomen. De komende drie jaar gaat Liander nog 2000 nieuwe systemen in het net plaatsen. Doel is om het aantal stroomstoringen met behulp van de SCG in de toekomst verder terug te dringen.



De gevoelige meettechniek van de Smart Cable Guard houdt kilometers kabel in de gaten. Het systeem kan op een elektriciteitskabel minuscule verstoringen en zwakke plekken meten en zo voorspellen of er kortsluitingen gaan ontstaan. Het systeem geeft dan tijdig een waarschuwing, zodat de kabelverbinding kan worden gerepareerd voordat de stroomstoring daadwerkelijk optreedt. Een huishouden of bedrijf merkt daar niets van, dit kan zonder stroomonderbreking. Als er toch een storing is, dan is dankzij de SCG lang zoeken naar de plaats waar de kabel defect is niet nodig: het systeem geeft tot op enkele meters nauwkeurig aan waar de fout in de kabel zit. Zo kunnen de monteurs de storing snel verhelpen.



Duizendste stroomstoringvoorspeller



Liander is in 2015 begonnen met het installeren van de Smart Cable Guard. Afgelopen week is in het Friese Spannenburg de duizendste ‘stroomstoringvoorspeller’ in het net geïnstalleerd. Op deze manier worden ruim 6.000 kilometer aan elektriciteitskabels en circa 40.000 verbindingsstukken continu in de gaten gehouden. Recent heeft Liander besloten dit systeem nog verder uit te breiden. De komende jaren worden er nog 2.000 systemen in het elektriciteitsnet van Liander geïnstalleerd.



Huishoudens zitten gemiddeld 21 minuten zonder stroom



Klanten van Liander zaten in 2019 gemiddeld 21 minuten zonder stroom, vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Liander verwacht dat het aantal minuten dat klanten zonder stroom zitten door het gebruik van de Smart Cable Guard de komende jaren met 2,5 minuut kan worden teruggedrongen. Het elektriciteitsnet kent overigens bijzonder weinig storingen; het werkt 99,99 procent van de tijd. Bedrijven en huishoudens krijgen gemiddeld eens per tweeëneenhalf jaar te maken met een stroomstoring.