Eerste jaarcijfers Stichting Vluchteling: 500,000 vluchtelingen geholpen in 23 landen



De eerste jaarcijfers van Stichting Vluchteling zijn bekend. Er is in het afgelopen jaar levensreddende noodhulp gegeven aan 500,000 vluchtelingen in 23 landen. De organisatie heeft nauwelijks tijd om op adem te komen en vooruit te blikken in het nieuwe jaar. Directeur Tineke Ceelen reist eind van deze maand opnieuw naar Griekenland, samen met Pernille La Lau, de kleindochter van een van de grondleggers van Stichting Vluchteling, Gerrit Jan van Heuven Goedhart, de eerste Vluchtelingen-commissaris van de Verenigde Naties, om hulpverlening voor vluchtelingen in Lesbos kritisch te bekijken. Ceelen: ‘Ik zie donkere wolken boven de Griekse eilanden. Vele duizenden vluchtelingen, en ook mensen die in Europa een betere toekomst zoeken, moeten maar zien hoe ze de winter gaan overleven.’



Ceelen is ook ernstig bezorgd over de ontwikkelingen in het westen van Afrika, waar Boko Haram en andere terreurgroepen steeds meer dood en verderf zaaien, en vele miljoenen mensen op de vlucht jagen. ‘Alleen al in Nigeria zijn honderdduizenden mensen die we niet eens meer kunnen bereiken, omdat het te gevaarlijk is’. In dit nieuwe jaar wil Stichting Vluchteling dan ook vooral vluchtelingen helpen die door oorlog en conflict op de vlucht moeten, nauwelijks bescherming kunnen vinden, en voor wie bijna geen hulp beschikbaar is.



Stichting Vluchteling kondigt ook een ander initiatief aan. Ceelen: ‘Omdat chronische ziektes onder vluchtelingen een groeiend maar grotendeels genegeerd probleem is, starten wij een nieuw en ambitieus programma, waardoor vluchtelingen en ontheemden met ziektes zoals diabetes en hart/vaatziekten ook toegang zullen krijgen tot de levensreddende hulp die zij nodig hebben.’



In april en mei doet Stichting Vluchteling, met haar wortels in het verzet tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, mee aan de 4 en 5 mei vieringen. Stichting Vluchteling wil 75 jaar vrijheid nadrukkelijk verbinden met het lot van vluchtelingen toen en nu. In juni wordt de 11de editie van de Nacht van de Vluchteling gelopen, met een nieuwe route van Tilburg naar Eindhoven erbij.