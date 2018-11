Boek en symposium VNO-NCW over sociaal ondernemen in de praktijk

In het nieuwe boek ‘Sociaal Ondernemen’ vertellen 17 bedrijven, uiteenlopend van Vebego, Alliander, de Volksbank, Rataplan tot the Colour Kitchen over hoe zij sociaal ondernemen en hoe dit in de praktijk van het ondernemen steeds meer gebeurt. De concrete tips en voorbeelden in het boek kunnen andere bedrijven helpen meer maatschappelijke waarde toe te voegen. Meer weten over het nieuwe boek? Kom naar het symposium op 22 november as. in Amsterdam.



Aan de hand van zeventien voorbeelden van bedrijven wordt in het nieuwe boek duidelijk hoe bedrijven zich richten op het vergroten van hun maatschappelijke bijdrage en hoe zij omgaan met de uitdagingen die daar bij komen kijken. De verschillende lessen zijn vertaald naar concrete tips waar andere bedrijven hun voordeel mee kunnen doen bij het vergroten van hun maatschappelijke impact.



Het boek is een initiatief van Stichting Management Studies (gelieerd aan VNO-NCW) en het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit. Op donderdag 22 november 2018 wordt het boek gepresenteerd op een symposium over sociaal ondernemen in de praktijk. Dit vindt plaats bij het Rosarium Amsterdam aan het Amstelpark 1 op de Europaboulevard. De bijeenkomst duurt van 15.30 (welkom) tot 18.00 (start borrel). Pers is van harte welkom. Aanmelden is wel nodig en kan door een email te sturen aan adam@vnoncw-mkb.nl.



Programma



15:30 uur Ontvangst



16:00 uur Welkom door Harry van de Kraats, directeur Sociale Zaken VNO-NCW en MKB Nederland en voorzitter van Stichting Management Studies (SMS).



16:05 uur Inleiding door dagvoorzitter Prof. Han Gerrits, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, Partner bij KPMG en bestuurslid van SMS.



16:10 uur Presentatie van ‘Sociaal Ondernemen’ door Karen Maas en Rob van Tulder.



16:40 uur Aanbieding van het boek aan Sander Nieuwenhuizen, CHRO Deloitte.



17:00 uur Debat onder leiding van Han Gerrits met o.a. Christine de Mes, directeur The Colour Kitchen, Arko van Brakel, directeur Semco Style Institute, Jacobine Das Gupta, director Sustainability DSM, Frans de Ruyter, CEO Machandel.



18:00 uur Afsluiting met een hapje en drankje en gelegenheid tot netwerken en reflectie.