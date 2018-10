DOOH exploitant Mundu neemt opgeLED! over

Eerste consolidatie in DOOH markt een feit



DOOH exploitant Mundu versterkt haar positie in de Digital Out of Home markt met de overname van opgeLED! uit Amsterdam. Door deze schaalvergroting groeit Mundu naar een landelijk dekkend netwerk van 80 digitale schermen.

Het Groningse Mundu exploiteert een landelijk digitaal netwerk van rijkswegmasten en rondweg billboards voor lokale, regionale en nationale klanten en biedt vooral dekking buiten de Randstad.

OpgeLED! uit Amsterdam verzorgt de exploitatie van digitale grootformaat billboards en landscapes op high traffic locaties. OpgeLED! is onder andere marktleider in de regio Rotterdam.

Beide organisaties zijn complementair aan elkaar met betrekking tot netwerk, klanten en medewerkers. Door het gecombineerde netwerk worden adverteerders en mediabureaus beter bediend en biedt de consolidatie nieuwe groeikansen voor Mundu. De activiteiten van opgeLED! worden in de organisatie van Mundu geïntegreerd en worden voortgezet onder de naam Mundu.

Rob Nienhuis, Sales Director opgeLED!: “Wij zijn afgelopen voorjaar op zoek gegaan naar de juiste partij om een zwaardere organisatie te creëren. Wij zijn erg verheugd met deze consolidatie. De DOOH markt kent de afgelopen jaren een forse, aanhoudende groei. Met de aanzienlijke, landelijke vergroting van onze gezamenlijke netwerken, waarbij dekking in zowel de grotere steden als langs de drukkere snelwegen in Nederland is gegarandeerd, zijn we in staat om een attractieve partner te blijven voor onze landelijke en regionale adverteerders. Na de eerste contacten met Mundu, konden wij ons direct vinden in hun visie en kijk op de markt. We geloven beiden in sterke groei van Digital Out of Home op korte termijn. Voor onze klanten verandert dan ook enkel iets in positieve zin. Ze houden hun contactpersoon en er komen alleen maar mogelijkheden bij.”

Mike Kolker, Directeur Mundu: “Al snel bleek het DNA van opgeLED! en Mundu een perfecte match om samen een nieuwe toekomst in te gaan. Beide bedrijven hebben de afgelopen jaren aangetoond dat het door hard en slim te werken, mogelijk is een propositie van formaat te realiseren. Voor onze medewerkers, klanten en relaties biedt deze overname veel nieuwe kansen en wij kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar een vernieuwd Mundu in de Nederlandse markt. Daarnaast is het onze verwachting dat de DOOH markt de komende jaren verder zal consolideren. Mundu wil in dat laatste een actieve rol spelen.”

Thijs Rotman, Directeur Mundu: “Het digitale netwerk van opgeLED! is een sterke aanvulling op ons eigen netwerk. We groeien in digitale reclamemasten, maar zijn nu ook een speler van formaat in high traffic billboards, waardoor we met beide proposities een nog beter verhaal hebben richting adverteerders en mediabureaus. Onze naamsbekendheid stijgt, steeds meer klanten weten ons te vinden. Nu is het tijd voor de volgende stap. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe de markt zich straks ontwikkelt.”

Mundu opent op korte termijn een tweede vestiging in de Randstad. De directie bestaat per 1 oktober uit Mike Kolker en Thijs Rotman.