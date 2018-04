Nederlandse communicatie app Speakap lanceert in UK

Speakap, het award-winnende interne communicatie platform voor bedrijven, is officieel gelanceerd in Groot-Brittannië. Onlangs verzekerde Speakap zich van een serie A-investering van 12,5 miljoen euro. De uitbreiding naar de Britse markt die hierop volgt, is een belangrijke stap binnen de groeistrategie.



Lokaal team

Groot-Brittannië is het zesde land waar Speakap een lokaal kantoor heeft, eerder vestigde het bedrijf zich, naast het hoofdkantoor in Nederland, al in Duitsland, Spanje, België en Brazilië. Speakap heeft momenteel ruim 300 klanten verspreid over 27 internationale markten.



Voor de lancering in Groot-Brittannië is een sales en marketing team van zes personen samengesteld onder leiding van Managing Director Guy Chiswick. Hij is zeer ervaren in het opbouwen van tech bedrijven in Groot-Brittannië. Co-founder en Managing Director, Erwin van der Vlist: “Dit is een belangrijke dag voor Speakap. We zijn snel gegroeid in slechts een paar jaar tijd en met de uitbreiding naar Groot-Brittannië wordt die groei voortgezet. We zijn erg blij dat we Guy aan boord hebben. De goede resultaten die hij in het verleden behaalde omtrent het lanceren en ontwikkelen van digitale bedrijven zijn essentieel voor het succes van de verdere groei van Speakap.”



Technologie

De technologie van het platform maakt het mogelijk dat non-desk medewerkers uit branches als retail, hospitality, transport, vrije tijd en toerisme meer betrokken zijn. Via het platform kunnen ze namelijk iedereen in de organisatie bereiken en verloopt de communicatie niet meer enkel top-down. Penny Grivea, Managing Director UK Rituals, zegt daarover: “We gebruiken Speakap om onze medewerkers te inspireren, informeren en stimuleren. Het grote voordeel is dat belangrijke berichten direct aan alle medewerkers kunnen worden verstuurd. Voordat we Speakap hadden, hadden we die mogelijkheid niet.” Doordat medewerkers Speakap als app op hun smartphone kunnen gebruiken, staan ze in direct contact met wie dan ook in de organisatie. De app kan gebruikt worden in de eigen huisstijl en kent de gebruiksvriendelijkheid van persoonlijke sociale media, maar dan veilig afgeschermd.



Over Speakap

Speakap is een veilig en privé platform dat het mogelijk maakt medewerkers op de werkvloer te bereiken en betrokken te maken. Het platform is ontstaan in 2013 toen de oprichters, Erwin van der Vlist en Patrick van der Mijl, in hun studententijd parttime in een supermarkt werkten. Nu wordt Speakap gebruikt door ruim 300 klanten verspreid over 27 landen wereldwijd waaronder IKEA, JD Sports, McDonald’s en Rituals. In 2017 won Speakap de ‘Best Retail Innovation of the Year’-award die werd uitgereikt door ABN-AMRO. Ga voor meer informatie naar http://www.speakap.com.