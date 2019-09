Uitzendbureau Charlie works nieuwe partner van het NHV

Sponsovereenkomst getekend voor twee jaar



Alblasserdam, 27 september 2019 – Uitzendbureau Charlie works is vanaf heden officieel partner van het Nederlands Handbal Verbond. De organisatie sponsort de handbalsters en handballers van het Nederlandse team voor de komende twee jaar. Met deze sponsorovereenkomst bevindt Charlie works zich in het gezelschap van hoofdsponsor Nederlandse Loterij en de andere partners NH Hotels en Hummel. Charlie works gaat een prominente plek op de shirts innemen onder het rugnummer en op de schouder.



Tijdens de rust van de kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk voor het EK van 2020 overhandigden Tjark de Lange en Klaas Toes, voorzitter en vice-voorzitter van het NHV het shirt van TeamNL aan Richard van der Helm, Derk Beetsma en Flavia van As van Charlie works. Dit was de aftrap van een tweejarige overeenkomst waarbij beide partijen elkaar zullen ondersteunen en helpen om doelen te bereiken.



Het internationale uitzendbureau Charlie works gaat deze samenwerking met het Nederlands Handbal Verbond aan vanwege de connectie op het gebied van teamwork. Het bedrijf streeft naar een cultuur die gelijk is aan die van een ijzersterk team: waar je op elkaar kunt rekenen en samen de gestelde doelen weet te bereiken. Richard van der Helm sprak over de samenwerking: “We zijn er trots op partner te zijn van het NHV. Bij Charlie works geloven we in teamwork en dat we elkaar allemaal moeten helpen om te groeien en te verbeteren. Niet alleen op bedrijfsniveau, maar juist ook op persoonlijk niveau. Van de spelers van TeamNL kunnen wij veel leren als het gaat om samenwerking in teamverband.”



Directeur van het NHV Sjors Röttger laat weten verheugd te zijn dat Charlie works de nieuwe partner is en hen verder gaat helpen in de ontwikkeling van de handbalsport. “Zij zijn een team op de werkvloer, wij op het handbalveld. Beide selecties kunnen dankzij Charlie works op een nog hoger niveau presteren. De partner prijkt prominent op de shirts, waar wij als bond zeer trots op zijn.”



De Nederlandse handbaldames maken zich momenteel op voor het aankomende WK dat in Japan gespeeld gaat worden. Eind november en begin december spelen zij vijf wedstrijden en op zondag 15 december vindt de finale plaats. De heren beginnen in januari met het EK 2020 in Denemarken & Noorwegen. Als alles goed verloopt zien we TeamNL Handbal ook terug op de Olympische Spelen in Tokio datzelfde jaar.