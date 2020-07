Emiel de Sévrèn Jacquet Honorair Consul voor Oekraïne in Nederland

Op 27 juli is Emiel de Sévrèn Jacquet benoemd tot Honorair Consul van Oekraïne in Nederland. Op de ambassade in Den Haag ontving hij uit handen van Zijne Excellentie Vsevolod Chentsov, ambassadeur van Oekraïne in Nederland, de officiële documenten verstrekt door het Ministerie van Buitenlandse zaken van Oekraïne waarmee zijn aanstelling werd bekrachtigd.



Het consulaat zal officieel in september geopend worden in Amsterdam en beslaat de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.



De heer de Sévrèn Jacquet sprak zijn dank uit voor deze benoeming en zal zich inzetten om de goede relaties tussen Oekraïne en Nederland verder te verbeteren. Hierbij zal hij zich met name richten op handelsbevordering , economie, cultuur en wetenschap. “Oekraïne biedt ontzettend veel kansen op het gebied van handel, economie, toerisme en “human capital”. De mogelijkheden zijn ongekend en dat op slechts twee uur vliegen van Nederland” aldus de Sévrèn Jacquet.