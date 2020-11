'VEH: verdwijnen salderingsregeling zonnepanelen slecht voor verduurzaming'

Dit is een expertquote van Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: VEH: laat belastingvoordeel zonnepanelen met rust | ANP



Minister Wiebes van Economische Zaken bouwt de salderingsregeling voor zonnepanelen af. Vanaf 1 januari 2023 wordt het belastingvoordeel voor zonnepanelen jaarlijks minder. In 2031 is de salderingsregeling geheel afgeschaft. De minister geeft geen garanties over de terugverdientijd van zonnepanelen voor de periode daarna.



Maarten Eeke van der Veen, expert verduurzaming bij Vereniging Eigen Huis: Deze aanpak is niet samenhangend. Door een prima werkende stimuleringsmaatregel te schrappen raakt het draagvlak voor de klimaatdoelen verder uit zicht. Er is geen ander plan om zonnepanelen stimuleren en daardoor zullen mensen met beperkte financiële middelen als eerste afhaken.



Uit recent onderzoek van Stichting Economisch Onderzoek (SEO) bleek niet dat de salderingsregeling leidt tot overstimulering van zonnepanelen. Deze veronderstelling was een van de redenen voor de minister de bestaande regeling af te bouwen.



Maarten Eeke van der Veen is Beleidsadviseur Verduurzaming bij Vereniging Eigen Huis.