Kinderboek kondigt het einde aan van dit materialistische tijdperk

Het nieuwe boek HET KERSTCADEAU van de gezusters Goudounov laat ons kennis maken het einde van onze materialistische beschaving. Het vertelt de ondergang van onze hebzuchtige levensstijl en misbruik van de natuur op Aarde. Hoewel de Noorweegse zusters Goudounov, beide onderwijzeres, dit verhaal in 2001 schreven, heeft een kleine Nederlandse uitgever, De Waagmuis, het opgepakt en plaatst het nu, in 2019.



Korte inhoud:



Op de Kerstster is de Kerstman wanhopig. Wel honderden miljoenen cadeaus heeft hij al zo vele jaren aan de kinderen en de grote mensen gegeven. Maar zijn eigen liefste wens om een cadeau te vinden, dat iedereen voor altijd gelukkig en tevreden zal maken, is nog steeds niet vervuld.



Dit jaar besluit hij om niet naar de aarde te komen, voordat hij dit bijzondere cadeau gevonden heeft. Maar bestaat het eigenlijk wel? Met zijn eland Nicolai en het feetje Radja gaat hij op zoek naar de Wensboom, die misschien dit raadsel kan oplossen.



Op Aarde zijn de gevolgen rampzalig: geen Kerstbomen, geen versieringen, geen lichtjes en lege etalages. De regeringen over de hele Aarde zijn in staat van alarm. Is de Kerstman ontvoerd? Heeft iemand de cadeaus gestolen? De kinderen wachten tevergeefs; de ouders hebben geen antwoord. Kerst nadert en niemand is blij.



Al de Kerstman eindelijk de Wensboom heeft gevonden, gebeurt er een wonder en begrijpt hij, waar het allemaal om gaat. Hij schrijft een brief aan alle mensen op Aarde. Iedereen, jong en oud, krijgt dezelfde brief. De toestand op Aarde is ernstig geworden, er rijden geen auto’s meer, nergens brandt meer licht, alle Tv’s zijn uit. Maar niemand leest de brief. Iedereen is veel te druk met de problemen en een brief is toch geen cadeau!



En dan, op Kerstdag, staat in een klein dorpje de Chinese jongen Li Wu Tse op tegen de autoriteiten. Hij trekt zich niets aan van het ongeloof en de spot van de mensen en de Burgemeester. En zó redt hij Kerst of liever, de hele Aarde.



Er is een parallel tussen dit verhaal en het actuele protest van de jongere generatie tegen de regeringen en bedrijven die alleen aan méér geld denken en onze planeet, hun erfgoed, vernietigen. Dit verhaal biedt een richting waarin we onze materialistische controle kunnen veranderen in medeleven.





Het Kerstcadeau door de gezusters Goudounov



Hardcover ISBN 9789082999433



E-book ISBN 9789082999457



Muzikaal audioboek ISBN 9789082999440



Uitgever: Uitgeverij De Waagmuis



