Nederlandse startup DAWODY lanceert mondkapje dat het coronavirus doodt

s ‘werelds eerste gouden coronavirus dodend mondkapje uitgereikt aan Sheikh in Dubai



Den Haag, 21 december 2020 – Tijdens de MENA Business Expo 2020 in Dubai heeft de oprichter van de Nederlandse startup Dawody een nieuw mondkapje gelanceerd dat het coronavirus doodt. De claims zijn wetenschappelijk onderbouwd en blijken uit internationaal geaccrediteerde laboratoria (Analytical and Testing Center of Capital Regions), dat als een van de weinigen beschikt over capaciteit om antivirale werkzaamheid tegen Sars-Cov-2 op textiel te meten. Het rapport toont een antivirale reductiepercentage van boven de 99% van het coronavirus op contact met het mondkapje, binnen 30 minuten testtijd.



Geavanceerde technologie in de mondkapjes



“Goed nieuws als je beseft dat het coronavirus dagenlang kan overleven op mondkapjes,” aldus Safa Dawody. De integratie van technologie in de mondkapjes noemt de Haagse ondernemer Science Fashion. Net terug in Nederland vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, is hij vastberaden om te strijden tegen de verspreiding van het coronavirus met zijn innovatieve mondkapjes. De eerste varianten zijn geschonken aan het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer, voor patiënten met longaandoeningen die binnenkort weer naar huis mogen.



“Ik dacht nooit aan het verkopen van mondkapjes,” aldus Safa Dawody. “Maar vlak voor de pandemie is een longziekte bij mijn moeder geconstateerd. Ik heb daadwerkelijk alles uit de kast gehaald om er voor te zorgen dat mijn moeder niet besmet werd. Zijn werk heeft geresulteerd in de eerste generatie mondkapje van Dawody dat in Juni is gelanceerd. Safa Dawody werkt binnen zijn startup in Science Fashion internationaal als fundraising adviseur, het goede nieuws kwam vanuit een van de bedrijven uit zijn portfolio. ‘’Middernacht werd ik gebeld, het was de wetenschappers van mijn cliënt gelukt om technologie te ontwikkelen dat het coronavirus op textiel doodt. Kort daarna zijn de eerste prototypes van de tweede generatie mondkapjes ontwikkeld, aldus Safa Dawody.” Ondertussen heeft Dawody meer geavanceerde technologie in handen en is bezig met het ontwikkelen van nieuwe productlijnen om verspreiding van het coronavirus voorgoed een halt toe te roepen. Dawody: ‘’ handschoenen die het coronavirus in seconden doden, interieur voor vliegtuigen, trams of treinen met onze technologie, lakens voor ziekenhuizen of hotels, zelfs ventilatiesystemen kunnen we coronaproof maken. Filteren is geen optie, je moet het coronavirus doden’’.



De tweede generatie mondkapjes van Dawody doodt het coronavirus na eenmalig contact. De antivirale technologie is geheel veilig voor gebruikers maar dodelijk voor bacteriën en virussen. Het mondkapje hoeft maar eenmaal in de week gewassen te worden en heeft een jaar antivirale garantie. Dawody: “Wij beschikken over geaccrediteerde laboratorium resultaten voor alle claims die wij maken”.



Een mondkapje met 24 karaat goud voor de Sheikh in Dubai



Tot lang na de eerste coronagolf was er discussie over het nut van mondkapjes in Nederland. De Verenigde Arabische Emiraten gaat nu juist terug naar business as usual. Conferenties en grote bijeenkomsten zijn in Nederland ondenkbaar, maar in Dubai niet. Genoeg redenen voor de Haagse ondernemer om een bezoek te brengen aan het land om zijn nieuwe mondkapjes te lanceren. Met veel belangstelling werd Safa Dawody ontvangen door H.E. Adnan al Noorani, voorzitter van de Raad, CEO van de Sheikh Saqer Bin Mohamed Al Qasimi, en Timur Kudratov CEO van LWK en organisator van de MENA Business expo 2020.



Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten, gekleed in Arabische kledij, heeft Dawody de Sheik ’s werelds eerste gouden virusdodend mondkapje geschonken. Een mondkapje waarin 24 karaat goud is geïntegreerd en dat het coronavirus op contact doodt. Dit toont de potentie van zijn modemerk in Science Fashion aan. Dawody licht toe: “We kunnen zelfs gouden kleding ontwikkelen, niets is mij te gek”. Tijdens de laatste dag van Expo heeft Dawody tijdens een officiële ceremonie zelfs een waarderingsgift van de Sheikh ontvangen.



Dawody Science Fashion



Dawody Science Fashion is een modemerk van Dawody dat zich richt op de integratie van technologie in kledingcollecties. Met de ambitie om leidend modemerk te worden in Science Fashion is Dawody goed op weg in het Midden-Oosten waar zijn eerste generatie mondkapjes al op grote schaal worden verkocht. Als officiële sponsor van het evenement werd zijn eerste generatie mondkapje ''the worlds smartest face mask'' tijdens de expo door talloze bezoekers gedragen om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.



Voor zijn futuristische modelijn in Science Fashion wil Dawody nog niets in detail kwijt. “Ik kreeg veel gerichte vragen over mijn toekomstplannen, maar ik deel geen details uit concurrentiebelang. Mijn belofte staat wel vast: Dawody wordt het toonaangevende modemerk in Science Fashion.



DAWODY Covid Killer is nu in Nederland verkrijgbaar via webshop: https://www.sciencefashion.shop Ook als ze niet op voorraad zijn, zijn ze te bestellen. Dawody doet er alles aan om ze zo snel mogelijk op grote schaal te leveren. Vooral voor kwetsbare ouderen, verzorgingstehuizen en personen met onderliggende klachten bieden de mondkapjes een uitkomst.



Dawody: ‘’2021 willen wij wijden aan het doden van het coronavirus en mensenlevens redden. Het bedrijf heb ik vanuit het niets opgebouwd, zonder enig financiering of hulp maar met creativiteit en opofferingen. Ik ben er klaar voor om Nederland uit de brand te helpen, dit kan ik alleen doen met uw steun. Samen krijgen we het coronavirus onder controle” .



______________________________________________________



Fotobijschrift foto 2: Van links naar rechts: Safa Dawody gekleed in Arabische outfit, H.E. Adnan al Noorani met het gouden mondkapje en daarnaast staat H.H. Sheikh Saqer Bin Mohamed al Qasimi.



Fotobijschrift foto 3: Dawody Science Fashion is officiële sponsor van de Mena Business expo 2020 in Dubai en lanceerde tijdens het evenement een coronavirus dodend mondkapje.



Fotobijschrift foto 4: Dawody terug in Nederland, brengt bezoek aan LangeLand ziekenhuis waar zijn moeder begin dit jaar is geholpen. Bart Bakker neemt namens het LangeLand ziekenhuis de eerste exemplaren van de coronavirus dodend mondkapjes van Dawody in ontvangst, speciaal bedoeld voor patiënten die na longoperatie naar huis mogen.



Bijlage: Recente lab resultaat vanuit Dawody