Single SuperMom - Een moederdag om nooit te vergeten

Een Moederdag om nooit te vergeten. Dat moet 10 mei worden voor 100 alleenstaande moeders in Amsterdam. Zij staan deze dagen in corona-tijden letterlijk altijd voor de kinderen klaar. Lesgeven, thuiswerken, de sportles geven, het eten verzorgen. Alles komt nu op hun schouders neer. Helemaal als je om wat voor reden dan ook deze verantwoordelijkheden niet kunt delen met de andere ouder. Tijd om deze moeders in het zonnetje te zetten. Stichting Single SuperMom verloot daarom honderd verwenpakketten onder alleenstaande moeders in Amsterdam die te maken hebben met armoede en/of eenzaamheid. In Amsterdam wordt 16 procent van de baby's geboren bij een alleenstaande moeder (CBS, 2018). Het verwenpakket van Single SuperMom bestaat uit een luxe taart en een compleet 'Durven Doen' cursuspakket met het boek en een agenda en inschrijfformulier voor gratis trainingen.



Samenwerking





Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de CakeBar Amsterdam (onderdeel van Cakeshop Amsterdam) en een aantal vrijwilligers. Het bakken en het bezorgen van de taarten wordt verzorgd door vrijwilligers. "Aangezien wij in onze winkel Cakeshop Amsterdam veel alleenstaande moeders als klant hebben, waar ik regelmatig de bijzondere verhalen van te horen krijg, ben ik gaan rondbellen", vertelt ondernemer Patrick Valpoort. "Ik heb altijd het idee gehad, zodra ik deze doelgroep op de één of andere manier kan steunen zal ik dat doen." Single SuperMom en de Cakeshop vinden de samenwerking dan ook smaken naar meer. Cakeshop Amsterdam zal daarom ook een aantal leer-werkplekken creëren voor een aantal single moms in Amsterdam. Single SuperMom zal hierbij bemiddelen.



Single SuperMom



De stichting Single SuperMom is opgericht in 2008 en inmiddels uitgegroeid tot het grootste netwerk voor alleenstaande moeders in Amsterdam. Single SuperMom biedt ondersteuning aan alleenstaande moeders in heel Amsterdam. Het doel is het vergroten van de economische zelfstandigheid en zelfbeschikking van een kwetsbare groep. De training Durven Doen heeft door heel Amsterdam bewezen daarbij effectief te zijn. SuperMom vergroot het netwerk van alleenstaande moeders door het organiseren van activiteiten en het bieden van een online platform. De besloten Facebookgroep van de stichting is een ontmoetingsplek waar alleenstaande moeders elkaar vinden voor vriendschap, praktische hulp en advies.





www.singlesupermom.com