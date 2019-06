Alternatief ‘racefeest’ voor Heineken Dutch GP racefans zonder kaartje

Racefeest.nl organiseert racefeest voor alle raceliefhebbers die geen kaart krijgen voor de ‘race der races’ in Zandvoort.

Het aantal inschrijvingen voor kaarten van de Heineken Dutch GP overtreft het aantal beschikbare kaarten ruimschoots. Directeur Jan Lammers maakte bekend dat ruim 250.000 mensen zich ingeschreven hebben voor maximaal 100.000 kaarten voor de racedag. Teleurstelling ligt dus op de loer. Om alle racefans die geen kaartje krijgen toch een onvergetelijk feest te bieden wil http://racefeest.nl in het weekend van de ‘race der races’ op Zandvoort een racefeest organiseren voor alle fans die geen kaartje hebben kunnen krijgen. De vrijblijvende registratie is vanaf nu geopend http://racefeest.nl.



Racefeest van racefans voor racefans

“Als echte racefan wil je natuurlijk meer beleving dan thuis voor de buis zitten als je de race der races niet op het circuit mee kunt maken.” Die gedachte hadden de racevrienden achter racefeest.nl ook. Zij voorzagen dat er veel meer inschrijvingen dan kaarten voor de race zouden zijn. Zij zijn al enige tijd bezig met de voorbereiding van een groot racefeest. Dit moet uiteraard plaatsvinden voor, tijdens en misschien wel na de race der races in Zandvoort.



Een unieke aanpak: racefeest op maat

Omdat het een feest van fans en voor fans moet worden kunnen fans zich nu al vrijblijvend registreren op http://racefeest.nl. Zodra ze de vrijblijvende registratie hebben voltooid ontvangen zij een anonieme vragenlijst met opties die de organisatie voor het feest in gedachten heeft. Naar aanleiding van de feedback van de racefans probeert de organisatie het racefeest zo veel mogelijk in te richten op de plaats en met de elementen die de racefans het liefste willen.



Wat gebeurt er na registratie?

De vrijblijvende registratie blijft tot 8 juli geopend. Daarna kan iedereen die zich inschreef tot 15 juli de antwoorden op de vragenlijst digitaal insturen. Nadat de tickets voor het bijwonen van de race vergeven zijn start de organisatie de kaartverkoop voor de inschrijvers en de locatie en het programma nader bekend maken.



Over racefeest.nl

Racefeest is een initiatief van de mensen achter http://dutchf1race.nl/, jouw pitstop op weg naar de Heineken Dutch GP in Zandvoort. Deze onafhankelijke fansite telt af naar de race der races die in 2020 gereden gaat worden en biedt haar publiek het laatste nieuws uit de wereld van FORMULE 1, uiteraard met extra aandacht voor Max Verstappen en Red Bull en de ontwikkelingen op en rond circuit Zandvoort.



De mensen achter http://dutchf1race.nl/ zijn racefanaten van het eerste uur en hebben daarnaast ervaring met de organisatie van grootschalige publieksevenementen. Ook enthousiaste race-insiders zijn bij het initiatief betrokken.