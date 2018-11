Meer rust en minder stress met nieuwe Nederlandse meditatie app

Wie heeft er niet af en toe eens een momentje rust nodig? Stress, burn-outklachten en verschijnselen van depressie komen steeds meer voor. Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders hebben er last van. Wat kun je doen om meer rust in je hoofd en in je lichaam te ervaren?



De makers van de nieuwe Nederlandse meditatie app Meditation Moments lieten 1868 deelnemers twee weken lang een aantal geleide meditaties testen. Dit zijn de drie meest genoemde resultaten;



1. meer rust in mijn hoofd



2. ik voel me ontspannen en ervaar minder stress



3. ik kom makkelijker in slaap en slaap veel beter



Michael Pilarczyk



Michael Pilarczyk (49) is een van de bedenkers van Meditation Moments. De bekende auteur en spreker kreeg zo vaak de vraag naar Nederlandse geleide meditaties dat hij deze heeft vastgelegd in een originele meditatie app. “We leven heel veel in ons hoofd en hebben het gevoel dat we heel veel moeten. Juist dan moet je af en toe een moment rust nemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het effect van mediteren op onze hersenen groot is,” vertelt Pilarczyk. “Mediteren draagt bij aan ontspanning, meer focus en concentratie, een positieve mindset en een betere gezondheid.”



Vanaf 3 november te downloaden



De Meditation Moments App is te downloaden vanaf 3 november in de App Store en Google Play Store. Zo wordt de smartphone, die we altijd bij ons hebben en vaak voor veel afleiding zorgt, nu juist een handige tool om een momentje rust voor jezelf te nemen. Ook bevat de app verschillende langere meditaties en muziektracks om lekker te relaxen. Elke maand krijgen de abonnees een update met nieuwe meditaties en muziek. De meditaties zijn ingedeeld in momenten; Start je dag, Relax, Korte Breaks, Inspiratie, Visualisatie, Geen stress en Slaap Lekker.



Geïnteresseerden kunnen een aantal meditaties gratis proberen. Een betaald member-abonnement van 2,49 euro per maand geeft toegang tot alle meditaties en muziek. Maandelijks komen er updates met nieuwe meditaties.



Voor wie?



De app is voor iedereen die behoefte heeft aan innerlijke rust. De geleide meditaties en visualisaties zijn in het Nederlands ingesproken door Michael Pilarczyk.



Muziek



Alle muziek in de app is gecomponeerd en geproduceerd door Michael Pilarczyk en de bekroonde componist Diederick Huizinga (46). Hierbij worden speciale geluiden en frequenties gebruikt, die een rustgevend effect hebben.



App bouwers



De West-Friese softwareontwikkelaars Mike Ronday (24) en Joey De Decker (23) zijn na deelname aan een masterclass van Pilarczyk gaan mediteren en bouwden deze app.



Trailer video:

5 minuten meditatie:100% relaxed in 5 minuten