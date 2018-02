STAR OGP Projects transformeert!

STAR OGP Projects heet vanaf vandaag STAR Group. Samen met de vernieuwde huisstijl moet de nieuwe naam gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van de organisatie. De naamswijziging is een onderdeel van de transitie van de onderneming die tot doel heeft om te diversificeren binnen de industrie.



STAR Group is nu marktleider in de procesindustrie. Dagelijks werken meer dan 1.500 STAR-specialisten aan uitdagende projecten voor nationale en internationale opdrachtgevers die worden bediend vanuit de kantoren in Nederland, België en Duitsland.



‘De reden voor de naamswijziging is dat wij ons nu naast de procesindustrie ook willen richten op andere technische markten, om verdere groei te realiseren. Het is belangrijk om onze ambities en bedrijfsvisie duidelijk te communiceren. We willen opleiden, innoveren en diversificeren om onze klanten en medewerkers beter te bedienen. Onze pay-off ‘Dare to grow’ vat goed samen waarom we doen wat we doen: STAR laat technische bedrijven en specialisten groeien..’ Aldus de CEO, Sil Hoeve.