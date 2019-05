Wecycle support lokale goede doelen, clubs en verenigingen

Inzamelactie e-waste met gemeentelijke milieustraten



Clubs, verenigingen of lokale goede doelen kunnen een Wecycle-sponsorcheque winnen van 1.000 euro door afgedankte elektrische apparaten of energiezuinige lampen (e-waste) in te leveren op de gemeentelijke milieustraat. In totaal zijn 25 sponsorcheques beschikbaar. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste.



Om kans te maken op de sponsorcheque, stuurt de club of vereniging een foto of korte video van het inlevermoment op de gemeentelijke milieustraat én een beschrijving van de inzamelactie naar Wecycle. "Wij staan landelijk voor de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste en lokaal voor de binding met onze partnergemeenten", zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. "Lokale goede doelen of verenigingen maken met deze inzamelactie kans op een mooi sponsorbedrag. Zo gaan circulair en sociaal hand in hand."



Wecycle kiest de 25 leukste, opvallendste, creatiefste inzendingen die tot en met 9 juni 2019 kunnen worden ingestuurd via www.wecycle.nl/inleveren. Daar zijn ook de voorwaarden te lezen.



Optimale recycling



Wecycle laat de ingeleverde apparaten en lampen recyclen tot nieuwe grondstoffen. Door recycling komen ook schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.