UXlab in Groningen wordt derde Happy Labs onderzoekslocatie

Amsterdam, 14 november 2019 - Happy Labs, het eerste onafhankelijke UX lab van Nederland, kondigt op world usability day aan dat zij een derde locatie aanbieden in Groningen.



Krap twee jaar geleden ging Happy Labs van start in het centrum van Amsterdam. Precies één jaar geleden werd de locatie in Den Haag daaraan toegevoegd. Nu komt daar, in samenwerking met Concept7’s UXlab, een derde locatie in Groningen bij. In de UX Labs kunnen bedrijven zelf of met de hulp van een professional hun digitale creaties testen. De labs zijn ingericht met de meest actuele apparatuur voor eye tracking, live meekijken en opnames. Hierdoor kunnen de bedrijven zich focussen op het onderzoek, terwijl alle randvoorwaarden zijn geregeld. ‘Research without the hassle noemen ze dat.’



Happy Labs Groningen



Voor de vestiging in Groningen werkt Happy Labs samen met uxlab.nl een dochteronderneming van Concept7. Vincent van Elsas van Happy Labs legt uit: ‘UX onderzoek opzetten kan nogal gedoe met zich meebrengen. Het is onze missie om de drempel om onderzoek te doen te verlagen. Hoe dichterbij er een UX Lab zit, hoe lager die drempel. Toen ik hoorde dat onze vrienden uit het noorden een UX lab openden, heb ik gelijk de telefoon opgepakt.’ De missie van Happy Labs sluit naadloos aan bij die van de initiatiefnemers van het UX lab in Groningen. ‘Dat Concept7 en Happy Labs hetzelfde idee hebben over het faciliteren van gebruikersonderzoek bleek direct tijdens onze gesprekken over de samenwerking. Beide bedrijven hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, een goed uitgerust laboratorium voor UX research is daarbij als een hamer voor een timmerman. De aansluiting van het UXlab bij Happylabs helpt onze klanten om laagdrempelig te werken aan hun User Experience‘, verteld John Wittmaekers van Concept7.