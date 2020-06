Aviation Glass maakt vliegen voor grote groepen na Covid-19 mogelijk

Om de verstrekkende gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de luchtvaart te beperken heeft het Nederlandse bedrijf Aviation Glass, internationaal een van de meest toonaangevende spelers op het gebied van innovatie in de luchtvaart, speciale glazen schermen ontwikkeld waarmee bestaande passagiersvliegtuigen kunnen worden aangepast zodat passagiers en crew veilig kunnen vliegen.



De post-Covid-19 wereld vraagt om nieuw denken en oplossingen voor een samenleving waar social distancing de norm is. In onder meer de luchtvaartsector zijn gespecialiseerde oplossingen noodzakelijk. Het Nederlandse Aviation Glass heeft met AeroGlass speciaal gehard en gelamineerd glas ontwikkeld waarmee schermen tussen vliegtuigstoelen kunnen worden gemaakt die voldoen aan de hoge veiligheidseisen die gelden voor de luchtvaart en aan de regels van de European Aviation Safety Agency (EASA).



Vliegen zonder gezondheid passagiers in gevaar te brengen



Jaap Wiersema, Managing Director van Aviation Glass: "Toen de Covid-19 pandemie in maart van dit jaar in alle hevigheid uitbrak waren we met een aantal luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers in gesprek over de toepassing van het door ons ontwikkelde AeroGlass voor onder meer vliegtuigraampjes. Nadat duidelijk werd wat de gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaart waren, kregen we van verschillende kanten het verzoek mee te denken over manieren om te kunnen blijven vliegen zonder dat de gezondheid van de passagiers en de crew in het geding zou komen."



Oplossingen liggen niet voor de hand. Zo worden tickets onbetaalbaar als de helft van het aantal stoelen leeg blijft. Dit zal het faillissement van een groot aantal maatschappijen betekenen. De polycarbonaat-schermen die onder meer in het openbaar vervoer en in winkels worden gebruikt zijn zwaar, kwetsbaar en brandbaar. Wiersema: "Elk onderdeel in een vliegtuig moet voldoen aan strenge veiligheidseisen en moet worden gecertificeerd door onder meer de EASA. Het door ons ontwikkelde AeroGlassShield is licht, krasvast en brandvrij en voldoet aan alle eisen voor gebruik in de luchtvaart. Het is lichter dan plexiglas en het is door de krasvastheid veel beter schoon te houden. Het AeroGlassShield wordt als glazen scherm tussen de stoelen geplaatst zodat besmettingsgevaar voor passagiers en crew significant afneemt. Daarmee wordt vliegen voor grote groepen in een post-Covid-19 wereld weer mogelijk."



Op korte termijn toestemming



Luchtvaartmaatschappijen zijn volgens Wiersema enthousiast over de oplossing van Aviation Glass. "Wij zijn momenteel bezig om toestemming te krijgen voor deze toepassing van AeroGlass. We hebben goede hoop dat dit op korte termijn geregeld zal zijn want we leveren al jaren van AeroGlass gemaakte spiegels, scheidingswanden en plafondvullende lichtstraten voor zowel privéjets als passagiersvliegtuigen. We hopen dit jaar de eerste vliegtuigen te kunnen voorzien van AeroGlassShields tussen de stoelen, en zo bij te dragen aan een herstel van de burgerluchtvaart."



Over Aviation Glass & Technology BV



Aviation Glass & Technology (AG&T), dat sinds 2012 gecertificeerde glasproducten voor interieurtoepassing ontwikkelt en levert aan de wereldwijde luchtvaartindustrie, is gespecialiseerd in research & development en productie van glazen spiegels, raam- en wandpanelen. De ultramoderne productiefaciliteit in het Nederlandse Voorthuizen produceert hoogwaardige glasproducten voor het interieur van vliegtuigcabines. AG&T's unieke AeroGlass-portfolio creëert een ultieme ervaring voor passagiers dankzij de superieure optische kwaliteit van de kristalheldere (99,9% transparante) panelen en spiegels. AeroGlass is brandveilig, licht van gewicht en ultradun (tot 50% dunner en 25% lichter dan traditionele polycarbonaatproducten), maar toch zeer robuust evenals kras- en UV-bestendig. Aviation Glass, dat verwacht medio volgend jaar de certificering voor haar van AeroGlass gemaakte ramen af te ronden, is eigendom van Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn.