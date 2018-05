Canal Digitaal zendt WK voetbal uit in Ultra HD via de ASTRA-satelliet

Luxemburg, 23 mei 2018 – Nederlandse satelliettelevisie-aanbieder Canal Digitaal gaat van 14 juni tot 15 juli het WK voetbal live in Ultra High Definition uitzenden. Dit is het resultaat van een overeenkomst van M7 Group, eigenaar en operator van Canal Digitaal, met NPO/NOS en satellietbedrijf SES, eigenaar en beheerder van de ASTRA-satellieten. Dankzij een hoger contrast en rijkere kleuren levert Ultra HD een nog beter beeld dan HD en 4K, mede dankzij het gebruik van zogenaamde High Dynamic Range (HDR) technologie.



Het initiatief voor de Ultra HD-uitzendingen ligt bij NPO/NOS. Nu de Ultra HD-techniek voldoende volwassen is geworden qua specificaties en standaarden, wil de publieke omroep vooroplopen in innovatie en uitzoeken wat er nodig is om de nieuwste generatie televisie bij de mensen thuis te krijgen. M7 Group sluit zich graag aan bij dit experiment en heeft hiervoor medewerking gekregen van satellietbedrijf SES.



De Ultra HD-uitzendingen zullen plaatsvinden via een tijdelijke extra transponder op ASTRA 23.5 graden Oost en beschikbaar komen voor alle Canal Digitaal-abonnees die over een Ultra HD-scherm beschikken met bijbehorende CI+-module en smartcard. Aangezien vrijwel alle Ultra HD-tv’s over een ingebouwde satelliettuner beschikken, is een aparte Ultra HD-ontvanger niet nodig.



Gedurende het WK voetbal wordt een speciale Ultra HD-versie van NPO 1 gemaakt. De door NOS uitgezonden WK-wedstrijden worden in native Ultra HD via dit kanaal uitgezonden, de overige programma’s worden naar Ultra HD-kwaliteit opgeschaald. NPO 1 UHD zal vanaf 12 juni bij Canal Digitaal te zien zijn via kanaalnummer 14.



Bill Wijdeveld, VP Business Development bij M7 Group: “We zijn heel blij mee te kunnen doen aan dit unieke experiment van NPO/NOS en dankzij de steun van SES kunnen we het WK voetbal via de vertrouwde 23.5 graden Oost-positie in schitterende Ultra HD-kwaliteit aanbieden. Uit recent onafhankelijk onderzoek kwam naar voren dat Canal Digitaal van alle tv-aanbieders het best scoort op zowel beeld- en geluidskwaliteit als zenderaanbod. Met de uitzendingen van het WK in Ultra HD zetten we een volgende stap in onze ambitie om onze abonnees de best mogelijke beeld- en geluidskwaliteit te bieden.”



Ferdinand Kayser, CEO van SES Video, zegt: “Dankzij M7 Group kunnen Nederlandse voetbalfans iedere WK-wedstrijd en hun favoriete wedstrijd in kristalheldere kwaliteit bekijken en we zijn er zeer trots op dat we deze geweldige kijkervaring mede mogelijk kunnen maken. Sportevenementen vormen altijd een enorme stimulans voor de acceptatie van nieuwe technologie en de Ultra HD-uitzendingen van het komende WK voetbal vormen een perfecte illustratie van deze trend.”