Messi tech-ambassadeur voor blinden en slechtzienden

Lionel Messi is de nieuwe ambassadeur van OrCam Technologies en gaat zich wereldwijd inzetten om de levens van blinden en slechtzienden toegankelijker te maken met behulp van technologie gebaseerd op Artificial Intelligence.



Rotterdam - 9 september 2020 – OrCam Technologies, de leider in Artificial Intelligence wearables voor blinden en slechtzienden heeft vandaag aangekondigd dat Lionel Messi, de wereldwijde voetballegende, hun nieuwe ambassadeur is. Vanuit die rol zal Messi de komende tijd aandacht vragen voor de impact van Artificial Intelligence technologie op de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van blinden en slechtzienden.



Als onderdeel van het project geeft OrCam wereldwijd slechtzienden en blinden de kans om de voetbalsuperster te ontmoeten en een OrCam MyEye uit handen van Messi te ontvangen. De komende tijd zal Messi de OrCam MyEye schenken aan blinde en slechtziende mensen. Een aantal zal hij zelfs persoonlijk in Barcelona ontmoeten en deze mensen worden lid van het "OrCam Dreamteam", geleid door Messi. In Nederland is de slechtziende Maaike Bennink, skislalomster met paralympische ambitie, lid van het OrCam Dreamteam van Messi. Vanuit die rol zal zij de komende tijd uit naam van Messi diverse OrCams’ uitdelen aan blinde en slechtziende mensen in Nederland.



De eerste ontmoetingen met Messi vonden plaats vlak voordat de coronapandemie de wereld op zijn kop zette. Messi: “Het was echt inspirerend om de leden van het wereldwijde OrCam ‘Dreamteam’ te ontmoeten. Met behulp van de OrCam MyEye herkenden de blinden en slechtzienden mij als Messi. Echt heel bijzonder om mee te maken! Het is duidelijk dat de OrCam MyEye een apparaatje is dat in staat is om de levens van blinden en slechtzienden te veranderen en ervoor te zorgen dat zij weer meer zelfstandig en onafhankelijk kunnen zijn. Ik ben er dan ook trots op om OrCam ambassadeur te zijn en de komende tijd aandacht te vragen voor de impact van technologie op de zelfstandigheid van blinden en slechtzienden.”



Professor Amnon Shashua, medeoprichter en co-CEO van OrCam, zegt: “Tijdens de dagelijkse activiteiten zorgt de OrCam MyEye ervoor dat blinden en slechtzienden beter kunnen integreren in de samenleving. De technologie ondersteunt gebruikers bij het maximaliseren van hun potentie. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met Messi - die de belichaming is van het maximaliseren van je eigen potentieel en die wereldwijd wordt bewonderd – ons zal helpen heel veel blinde en slechtziende mensen weer zelfstandig en onafhankelijk te kunnen laten leven.”



Wereldwijd zijn er ongeveer 300 miljoen mensen blind of slechtziend.