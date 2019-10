MARIN test eerste trans-Atlantische onderwater-hyperloop

MARIN heeft in de afgelopen weken de eerste demonstratieproeven uitgevoerd voor een trans-Atlantische onderwater-hyperloop. Met een schaalmodel van 140 meter, het equivalent van 15 kilometer echte buis, testte MARIN hoe de hyperloop op 50, 100 en 200 meter diepte reageert op golfbewegingen. Deze test is belangrijk om te bepalen of eventuele bewegingen van de hyperloop bij verdere ontwikkeling toestaan dat de ‘pods’ veilig en met voldoende snelheid door de buis kunnen reizen.



Wereldwijd werken diverse partijen aan de ontwikkeling van de hyperloop, maar nog niet eerder onderzocht iemand de onderwatervariant. William Otto, projectmanager MARIN: ‘Duurzaam gebruik van de zee is een belangrijke missie van MARIN. Wij wilden onderzoeken of een trans-Atlantische hyperloop onder water een duurzaam alternatief kan zijn voor de 2500 vliegtuigen die elke dag de oceaan oversteken.’



In de praktijk vraagt dat om een hyperloop die 5500 kilometer kan overbruggen. Linda Kemp, projectmanager bij MARIN: ‘Een schaalmodel van 140 meter is minimaal noodzakelijk om te registreren hoe zo’n immens lange ‘haar’ onder water daadwerkelijk reageert op golven. Alleen bij MARIN kunnen we zo’n model testen - op voldoende diepte en met realistische golven - in ons 170 meter lange Zeegangs- en Manoeuvreerbassin.’



MARIN analyseert nu de resultaten van de diverse proeven. Zodra die bekend zijn, hoopt het onderzoeksinstituut met andere partijen een consortium te vormen om de trans-Atlantische onderwater-hyperloop verder te ontwikkelen.