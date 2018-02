Mariniersmuseum nu echt het stoerste uitje van Rotterdam

Aan de Wijnhaven in Rotterdam wordt de laatste hand gelegd aan het stoerste uitje van Rotterdam: het Mariniersmuseum heeft de vaste opstelling op de schop genomen en de frisse interactieve inrichting daagt jong en oud uit zich voor even marinier te voelen.



Zaterdag 24 februari is het zo ver, dan mag het publiek voor het eerst de krachten komen meten op de hindernisbaan of zich vergapen aan de levensechte openingsfilm.



Het Mariniersmuseum heeft een groot deel van haar museum in een nieuw jasje gestoken. Op de derde etage worden bezoekers meegenomen naar de oprichting van het Korps Mariniers in 1665 tot aan de Koude Oorlog en ervaren daarbij het dagelijks leven van een marinier. Mariniers worden al eeuwenlang wereldwijd ingezet. Een zware en verantwoordelijke taak. Zou jij het kunnen?



Qua Patet Orbis



Het wereldwijd verdedigen van de landsbelangen is al eeuwenlang de opdracht van het Korps Mariniers. Met diverse acties van vroeger en nu illustreert het museum waarom Qua Patet Orbis (zo wijd de wereld strekt) ook nu nog de marinier typeert. Dit is zeker ook te zien in de introductiefilm (productie Studio Redrum uit Ede). Met behulp van actief-dienende mariniers, re-enactors, beeldmateriaal van recente oefeningen en missies, én de nieuwste digitale effecten is er een - volgens regisseur en producer Christiaan Kuipers - “moddervette” film gemaakt. In enkele minuten wordt duidelijk wat een marinier is en waar hij voor staat. Een glansrol is weggelegd voor de spoorweghefbrug “De Hef” in Rotterdam, die in de film het decor vormt voor de strijd om de Maasbruggen in de meidagen van 1940.



Topstukken



Met de schenking van een model van Zr.Ms. Johan Wit, door de Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum aan de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers, is de basispresentatie compleet. Naast dit zeer gedetailleerde scheepsmodel hebben bijzondere collectiestukken, waaronder bruiklenen van het Rijksmuseum, hun weg gevonden naar het museum. Zo kan de bezoeker een originele hoed van een zogenaamde “hoedjesman” uit 1817 zien en een sabel die gebruikt werd aan boord van de kanonneerboot van Van Speijk.



Activiteiten tijdens openingsweekend



In het weekend van 24 en 25 februari is iedereen welkom om het stoerste uitje van Rotterdam te komen beleven. De hele dag staan koffie, thee en limonade klaar voor alle bezoekers. Er zijn doorlopend rondleidingen over de vernieuwde derde etage en men kan onder begeleiding het dak van het Witte Huis bezoeken. Geïnspireerd door de verhalen van de mariniers mogen alle bezoekers hun eigen motto of spreuk vastleggen en meenemen als originele koelkastmagneet.



In de aanloop naar de officiële opening is het voor bezoekers nu al mogelijk om onder begeleiding van een gastheer of gastvrouw een sneak preview te krijgen.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum: 0104129600.



Het Mariniersmuseum is niet alleen het stoerste uitje van Rotterdam, maar volgens de ANWB-leden ook het leukste uitje van Zuid-Holland! Kijk op www.mariniersmuseum.nl voor meer informatie.