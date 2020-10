Is uw cv-ketel al klaar voor het stookseizoen?

Langzaam maar zeker begint het kouder te worden. Hoog tijd voor een wintercheck van de centrale verwarming. Want als het straks écht winter wordt, is het een geen pretje om in een koud huis te zitten. En op een ijskoude douche zit ook niemand te wachten. Het is daarom verstandig om nú een afspraak te maken voor een controle door een installateur die lid is van Techniek Nederland. Dan zit u er de hele winter warmpjes bij.



Veilig en energiezuinig



Een deskundige en erkende installateur heeft oog voor de veiligheid van u en uw gezin. Bovendien stelt de installateur uw cv-ketel nauwkeurig af. Daardoor verbruikt u minder energie en valt de gasrekening een stuk lager uit.



Cv-ketel vervangen?



Een verwarmingsketel gaat gemiddeld zo’n 12 tot 15 jaar mee. Daarna is het tijd om een nieuwe te kopen of te huren. Want hoe ouder de ketel wordt, hoe groter de kans dat onderdelen het begeven. Dat is onveilig en het kan u flink op kosten jagen. Is uw ketel aan vervanging toe, dan is dat een logisch moment om eens goed te kijken naar een duurzaam alternatief. Zo kan een installateur die lid is van Techniek Nederland vertellen of uw woning geschikt is voor een (hybride) warmtepomp. Combineert u die met zonnepanelen of een zonneboiler, dan wekt u uw eigen energie op en draagt u bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Is een warmtepomp in uw woning nog niet mogelijk, dan zal de installateur u adviseren om te kiezen voor een HR-ketel. De nieuwste HR-ketels halen meer warmte uit dezelfde hoeveelheid gas. Dat is gunstig voor uw energierekening en voor het milieu. De Techniek Nederland installateur stemt de capaciteit van uw cv-ketel nauwkeurig af op de warmte die u werkelijk nodig heeft. Ook dat scheelt aanzienlijk in de stookkosten.



Zorgeloos de winter door



Een installateur die lid is van Techniek Nederland plakt na het onderhoud de sticker Gecontroleerd op uw cv-ketel. Zo weet u dat u het komende seizoen weer kunt vertrouwen op uw verwarming. En het is meteen een geheugensteuntje voor de onderhoudsbeurt van volgend jaar. Bij de meeste installateurs kunt u ook een onderhoudscontract afsluiten. U heeft dan helemaal geen omkijken meer naar het onderhoud; de installateur meldt zich zelf voor een jaarlijkse controle.



Vijf tips om slimmer te verwarmen



1. Onderhoud aan de verwarmingsketel



Een jaarlijkse onderhoudsbeurt door een Techniek Nederland installateur zorgt voor probleemloos stoken. De installateur controleert de werking van de ketel en vervangt onderdelen die aan vervanging toe zijn. Zo blijft de ketel ook de komende winter zijn werk optimaal doen.



2. Snel warm water



Bij een ketel die op zolder hangt, kan het soms wel een minuut duren voor het water uit de keukenkraan heet wordt. Een boiler in de loze ruimte in het keukenkastje zorgt ervoor dat u ook hier snel warm water heeft. Niet alleen comfortabel, maar ook energiezuinig. Een boiler is bovendien eenvoudig te installeren.



3. Warmtepomp



Is uw huis goed geïsoleerd? Dan is uw woning mogelijk al geschikt voor een warmtepomp. In veel bestaande woningen kan een hybride warmtepomp samen met een cv-ketel voor voldoende warmte zorgen. Vraag uw installateur naar de mogelijkheden.



4. Zonneboiler



De zon is de sterkste energiebron die we hebben, zelfs op bewolkte dagen. Met zonnepanelen en/of een zonneboiler maakt u daar optimaal gebruik van. Een zonneboiler levert met behulp van een zonnecollector op het dak warm water om te douchen of voor de verwarming van uw woning. Uw cv-ketel maakt daardoor minder uren, dat scheelt fors in de energiekosten.



5. Ontluchten en bijvullen



Controleer zelf regelmatig of de waterdruk in uw verwarmingsketel nog op het juiste niveau staat. Bij de meeste cv-ketels moet de druk tussen 1,5 en 2 bar zijn. Kijk voor de zekerheid even in de handleiding van uw cv-ketel. Vul de ketel op tijd bij en ontlucht de radiatoren regelmatig.