Lakeman presenteert 6 december ‘Banken & falende toezichthouders'

28 november 2018 – Donderdag 6 december presenteert voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) zijn boek ‘Banken & falende toezichthouders’. Dat gebeurt in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Hij belicht de oorzaken van de miljardenschade die banken het MKB en woningcorporaties berokkenden door de verkoop van schadelijke en risicovolle renteswaps. Ook gaat Lakeman in op het falen van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en andere toezichthouders en legt hij uit waarom banken volstrekt ontoereikende schadevergoedingen aan gedupeerde ondernemers geven.



In ‘Banken & falende toezichthouders’ plaatst Pieter Lakeman de handel in renteswaps en andere inferieure financiële producten in een breed, internationaal perspectief. Al een jaar vóór de val van Lehman Brothers wees hij in 2007 de Europese Commissie er op dat Amerikaanse banken met ondeugdelijke producten het internationale bankwezen ondermijnden.



Bij de presentatie van zijn boek op 6 december in Nieuwspoort zal Pieter Lakeman ingaan op de totale omvang van de door het Nederlandse MKB geleden renteswap-schade. Ook belicht hij het gebrek aan moraliteit in de top van Rabobank en ABN AMRO en het jarenlang falen van naar zijn mening ongeschikte toezichthouders bij DNB en AFM. Wat dat betreft noemt op 6 december man en paard.



De persconferentie van de SOBI-voorzitter begint donderdag 6 december om 11.00 uur en wordt gehouden in de Frits van der Poelzaal 1 in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.



Het boek ‘Banken & falende toezichthouders’ verschijnt bij uitgeverij Aspekt en is vanaf 6 december voor €18.95 te koop. ISBN-nummer 9789463384858.