Sluis van den Berg advocaten versterkt Loos & Boukema advocaten

Vanaf 1 juli gaat Sluis van den Berg advocaten uit Amsterdam samen met Loos & Boukema advocaten. Na de krachtenbundeling telt Loos & Boukema zeven advocaten, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, bouw- en vastgoedrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht en strafrecht. Het kantoor is gevestigd aan de Marnixstraat in Amsterdam.



Loos en Boukema advocaten is in juni 2009 opgericht door Erik Jan Loos (vastgoedrecht) en Karin Boukema (arbeidsrecht). Hannah Sluis (arbeidsrecht) en Koen van den Berg (bouwrecht) begonnen hun kantoor in september 2013. Hun toetreding tot Loos & Boukema Advocaten zorgt voor een belangrijke versterking van dit kantoor, zegt Erik Jan Loos: ‘De komst van Hannah en Koen is vakinhoudelijk een prima aanvulling. Met het oog op de aanhoudende groei die wij doormaken is het fijn dat we onze gelederen zo kunnen versterken.’



Volgens Karin Boukema kan Loos & Boukema advocaten cliënten over een breed scala bijstaan, wat vaak resulteert in een langdurige en effectieve samenwerking: ‘Zij kunnen op elk gewenst moment bij ons terecht. De vele rechtsgebieden waarop onze advocaten actief zijn liggen vaak in elkaars verlengde. Als dat nodig is, kunnen wij onze cliënten over een langere periode en op verschillende terreinen juridische ondersteuning bieden.'



De keuze voor de samenwerking met Loos & Boukema advocaten vloeide volgens Hannah Sluis mede voort uit het prima contact dat beide kantoren al lange tijd met elkaar onderhouden: ‘We werken vanuit dezelfde nuchtere en praktische mentaliteit, waarbij uitstekende service aan de cliënt voorop staat. Makkelijk en regelmatig vakinhoudelijk overleg met collega’s draagt daartoe in sterke mate bij.’