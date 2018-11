Niemand alleen met kerst dankzij Black Friday megadeals EasyToys

‘Ze heeft altijd zin, ze is altijd blij om je te zien én ze is een megadeal’, zo luidt het bijschrift van het mannenproduct ‘de Tenga’. De eerste megadeal die tijdens de start van Black Friday al binnen no time uitverkocht was. EasyToys is ook blij met de positieve verschuiving, waarbij mannenproducten evenveel verkocht worden als de bekendere vrouwenproducten. Black Friday is officieel pas vandaag begonnen, maar de producten vliegen sinds donderdag al als warme broodjes over de toonbank. Heel Nederland shopt bij EasyToys, zo lijkt het.



In de week voor Black Friday begon EasyToys met haar kortingen op de verschillende productcategorieën. In de aanloop van Black Friday stonden op de teller al ruim duizenden orders. Op Black Friday zelf staat het aantal orders al op ruim vijf keer zoveel als vorig jaar. De verwachting is het aantal bestellingen van vorig jaar te vertienvoudigen.



Teamwork



Marketingmanager Patrique is ontzettend tevreden: ‘Wanneer je met een heel team dag en nacht werkt om alles tot in de puntjes te verzorgen, zijn deze verkoopcijfers een enorme beloning. Niet alleen de collega’s van logistiek hebben met een dubbele bezetting duizenden bestellingen verwerkt, ook de hulp van alle andere werknemers is ingeroepen om in het magazijn de orders erdoor te krijgen.’



Intimiteit en warmte



Niet alleen de hoge kortingen zijn een verklaring voor het enorme aantal orders. ‘Hoe kouder de dagen worden, hoe meer warmte er binnenshuis wordt gezocht. Niet voor niets zijn de wintermaanden het seizoen waarop mensen deze warmte lekker bij elkaar zoeken en intiemer zijn. En dat zien ook wij terug in de cijfers: iedereen koopt massaal sextoys in’, aldus seksuoloog Talitha.