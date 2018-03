IXPA breidt uit met Nederlandse partner Edelenbos Executive Solutions

IXPA, de mondiale alliantie van Interim-providers breidt uit met de benoeming van Edelenbos Executive Solutions als hun nieuwe partner in Nederland.



Nicole Edelenbos, partner en eigenaar van Edelenbos Executive Solutions, is een ervaren management consultant en bestuursadviseur. Ze is een actieve netwerker en een onconventionele adviseur. Ze was advocaat, directeur en bestuurder van verschillende bedrijven in diverse sectoren, zoals verzekeringen, vastgoed en zakelijke dienstverlening. Ook heeft zij een aantal toezichthoudende functies, onder meer bij Dool Industries. Nicole was tevens managing director van een aantal betaald voetbal organisaties en Eredivisie NV (nu CV). Daarnaast is Nicole voorzitter van de raad van commissarissen van de coöperatieve vereniging eredivisie vrouwenvoetbal en oprichter van Future Female Leaders, een leiderschaps programma voor jonge talentvolle vrouwen, (http://futurefemaleleaders.nl/).



Nicole wordt IXPA's 14e internationale partner en daarmee is de alliantie nu actief in 18 landen verspreid over Europa, Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika.



Harald Wachenfeld, woordvoerder van IXPA en partner in Duitsland, verklaarde dat met het toetreden van Nicole de internationale slagkracht van de alliantie vergroot waardoor alle partners meer organisaties met belangen in meerdere landen zullen kunnen bedienen.



Harald: "Grote moderne bedrijven werken zelden binnen een enkel rechtsgebied. Onze partners wordt steeds vaker gevraagd om buiten de landsgrenzen of zelfs wereldwijd te gaan zoeken naar de juiste deskundigen op het gebied van ingrijpende herstructureringen, reorganisaties en andere projecten die tijdelijke begeleiding door een specialist vereisen."



Mark Kitchen, IXPA-partner in het Verenigd Koninkrijk, voegde daaraan toe: "We zijn zeer verheugd dat we Nicole als onze 14e mondiale partner mogen verwelkomen en daarmee onze diensten ook kunnen aanbieden aan organisaties met zakelijke belangen in Nederland en daarbuiten. Interim-management is ontstaan in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en we zijn dan ook heel blij dat beide landen nu vertegenwoordigd zijn binnen onze alliantie."



Nicole: "Als ervaren specialist in interim-management kijk ik ernaar uit om van gedachten te wisselen met mijn mede-partners over het adviseren van bedrijven die hier gevestigd zijn en ondersteuning nodig hebben bij hun internationale activiteiten. Het lijkt me ook prettig om het plaatselijke contact te zijn voor bedrijven die elders in de wereld gevestigd zijn en een commerciële poot in Nederland hebben."