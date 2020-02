GABA als voedingssupplement

Als je graag intensief sport, weet je dat het beoogde resultaat niet zo maar vanzelf gaat. Naast veel trainen is je lichaam pas écht in staat om optimaal te presteren als jij goed voor jezelf zorgt. Na periodes van inspanning moet je ook tijden inplannen waarop je lichaam tot rust en herstel kan komen. In principe haalt je lichaam alles wat het nodig heeft uit je voeding. Soms kan je lijf echter wel wat extra ondersteuning gebruiken. Body Supplies is online leverancier van voedingssupplementen. Na een intensief trainingsprogramma, maar ook voor het herstel na een ongeluk of een vervelende blessure, kunnen voedingssupplementen ervoor zorgen dat je een tijdelijke behoefte hebt aan extra ondersteuning. Zo ook door het supplement GABA. Wil je meer weten over de werking van GABA?



Wat is GABA?



GABA staat voor gamma-aminoboterzuur. Het is een aminozuur, dat in principe door je lichaam zelf kan worden aangemaakt. Veel aminozuren zijn bouwstenen voor eiwitten. Het bouwplan voor elk eiwit dat je lichaam aanmaakt, staat gecodeerd in je DNA. Echter, GABA is geen aminozuur dat je gebruikt als bouwsteen. GABA is een van de aminozuren die door je lichaam voor andere functies worden ingezet. GABA treedt op als neurotransmitter en heeft een belangrijke rol in de ontspanning van je lichaam. Het werkt stressregulerend en voorkomt overactiviteit. Ook heeft het een belangrijke rol in je slaapregulatie. Tijdens periodes van intensieve training is GABA nodig om spieropbouw te stimuleren.



Wanneer extra behoefte aan GABA?



GABA wordt door je lichaam zelf aangemaakt of uit je dagelijkse voeding gehaald. Met name broccoli, noten, bladgroenten, tomaten en eieren hebben een hoog gehalte aan GABA. Het stimuleert de aanmaak van het groeihormoon HGH, dat essentieel is voor spieropbouw. Wie bezig is met een intensief trainingsprogramma waarbij vetverbranding en spieropbouw belangrijk zijn, kan een tijdelijke extra behoefte aan GABA hebben. Je kunt dit ondervangen door GABA-supplementen aan je voeding toe te voegen. Zijn er ook situaties waarbij gamma-aminoboterzuur als toevoeging niet gewenst is? Je kunt het beter niet gebruiken in combinatie met bloeddrukverlagende middelen of antidepressiva. Ook alcohol gaat niet goed samen met dit supplement.



Welke GABA kan ik bestellen?



In het assortiment van Body Supplies vind je een aantal zeer goede GABA supplementen. Alle zijn afkomstig van leveranciers die bewezen kwaliteit leveren en supplementen van zeer grote zuiverheid kunnen garanderen. Bij Body Supplies heb je de keuze uit supplementen in capsulevorm of als poeder. Kies je voor capsules, neem je supplement dan in voor je training, met een glas water. Kies je voor de poedervariant, verwerk het dan bijvoorbeeld in een smakelijke en gezonde eiwitshake. Capsules leveren we in diverse doseringen en in kleine of grotere verpakkingseenheden.



Body Supplies, compleet assortiment en goede service



GABA supplementen en andere preparaten van Body Supplies kunnen je helpen om je sportieve of gezondheidsdoelen op verantwoorde en snelle wijze te bereiken. Overleg met je trainer of arts welke ondersteuning je lichaam kan gebruiken en bestel je voedingssupplementen vervolgens online bij Body Supplies.