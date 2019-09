De Flippokoning is terug!

Maarssen, 9 september 2019



In het net verschenen boek “Flippo en het spel om de knikkers” doet Hans Zandvliet, de man die in de jaren ’90 tientallen miljoenen vergaarde met de Flippo, voor het eerst zijn volledige verhaal. De man die dacht dat hij onaantastbaar was en alles wat hij aanraakte in goud veranderde, stort zich in een nieuw zakelijk avontuur.



Het noodlot slaat keihard toe

Hij komt terecht in een rollercoaster van onbetrouwbare zakenpartners, bedrog, een natuurramp en verraad. Hij belandt uiteindelijk op een bovenwoning in Leiden in de bijstand.



Toppunt van veerkracht en mentale weerbaarheid

Financieel volledig uitgekleed maar mentaal ongebroken. Wijze lessen voor iedere ondernemer, een feest van herkenning voor de miljoenen Flippospaarders en urenlang leesplezier voor iedere liefhebber van verhalen waar je ingezogen wordt.



“Flippo en het spel om de knikkers” is nu verkrijgbaar als paperback en eBook bij o.a. Bol.com en Bruna. In de loop van september is het boek overal verkrijgbaar bij de bekende boekhandels.



Inlees-exemplaar, afbeeldingen en interviews

De bijgesloten afbeeldingen kunnen vrij van rechten en kosten worden geplaatst. Mocht u een digitaal inlees-exemplaar van het boek en/of aanvullend beeldmateriaal willen ontvangen, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan dit persbericht. Een interview met de auteur of Hans Zandvliet behoort ook tot de mogelijkheden.



‘Het levensverhaal van Hans Zandvliet grenst aan het ongelooflijke, net als zijn positivisme!’

Art Rooijakkers - presentator RTL



Over de auteur

Leendert Jan van Doorn richtte in 1993 het uiterst succesvolle PTI op en stond in 2004 aan de basis van twee toonaangevende bedrijven in de loyaliteitsbranche, Klantkaart B.V. en MAKS Klantenloyaliteit. Tegenwoordig schrijft hij over vooraanstaande zakenmensen en hun omgang met successen en teleurstellingen.